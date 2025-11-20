El Gévora se marca como objetivo volver a sumar

Villafranca y Gévora protagonizarán este domingo un interesante duelo entre dos equipos con un estilo muy similar. Ambas escuadras se miden este domingo a las 12.30 en feudo villafranqués con la incógnita de saber qué conjunto podrá arrebatarle el cuero a su rival.

El equipo que dirige Martín Fernández afronta el choque después de ver como el Don Benito rompía la racha de encuentros invicto del Gévora. El cuadro calabazón asestó tres zarpazos al partido en cuestión de seis minutos y se llevó los tres puntos de un Municipal de Gévora que aún no había visto caer a los suyos.

Para tratar de volver a la senda de la victoria, el Gévora tendrá que hacer muchas cosas bien en su visita a Villafranca. En la capital de Tierra de Barros espera el equipo que dirige Javi Pérez, que afronta el choque tras haber empatado a dos en Calamonte durante la anterior jornada.

La escuadra villafranquesa se caracteriza por su propuesta de futbol asociativo y por el buen trato de balón de sus jugadores, características que comparte con el Gévora. Es por ello por lo que el equipo que logre tener más tiempo la posesión estará más cerca de sumar una victoria que ayude a reforzar las ideas y que permita ganar confianza antes del parón de la próxima semana.