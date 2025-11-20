Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad

Hito en el Materno Infantil de Badajoz. La UCI Pediátrica del hospital ha realizado el primer traslado ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) al Centro de Referencia (CSUR) de Málaga.

Se trata del primer desplazamiento a este centro, que marca "un antes y un después en la capacidad de respuesta pediátrica crítica de Extremadura", según ha señalado el supervisor de Enfermería de la UCI Pediátrica y Neonatal del Materno, Manuel Asensio. Según el facultativo, este hito refleja las competencias de esta unidad para afrontar "intervenciones altamente complejas con garantías de seguridad y eficiencia".

El protocolo para trasladar a la paciente, una menor de dos años con problemas respiratorios agudos, se inició una vez detectada la necesidad. Posteriormente, fue comunicado a través de la supervisión al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El desplazamiento se produjo el pasado domingo día 16. Durante todo el procedimiento, desde la estabilización inicial hasta la preparación quirúrgica y desde la canulación hasta el traslado final a la ambulancia, la paciente se mantuvo estable gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar. Previamente, se había organizado la valoración clínica y la preparación integral de la paciente para la canulación ECMO, proceso que requiere un importante movimiento de efectivos y una intervención simultánea de múltiples profesionales y servicios hospitalarios.

Para garantizar la seguridad del proceso, participaron de forma coordinada los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, de Cirugía Infantil, del Banco de Sangre y de Radiología, así como servicios de apoyo del Hospital Materno Infantil, todos ellos esenciales en un procedimiento de este tipo.

¿Qué es el ECMO?

El ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) es un sistema de soporte vital avanzado que se utiliza cuando el corazón o los pulmones no pueden funcionar correctamente por sí mismos. Funciona como una máquina externa que oxigena la sangre fuera del cuerpo, elimina el dióxido de carbono, y permite que los pulmones o el corazón “descansen” mientras se recuperan.

Este sistema solo se usa en situaciones muy graves, especialmente en pacientes pediátricos, y requiere de un equipo especializado para su manejo, así como un protocolo complejo para su traslado.