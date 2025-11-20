Del musical de Coco a El Cascanueces o Siempre Así: consulta aquí la programación navideña del López de Ayala de Badajoz

El Teatro López de Ayala ha diseñado para esta Navidad una programación extraordinaria que combina ópera, ballet, musicales, conciertos y espectáculos infantiles con el objetivo de llenar de cultura y emoción las fiestas en Badajoz. La cartelera navideña, que se extenderá durante todo el mes de diciembre y principios de enero, reúne títulos de éxito nacional, propuestas familiares y eventos muy esperados por el público pacense.

Entre los platos fuertes de la temporada destacan los conciertos de Siempre Así, Carmen La Parreña, Furriones y la presencia del célebre cantaor Miguel de Tena, además del ballet El Cascanueces, uno de los clásicos indiscutibles de estas fechas. Para los más pequeños, el teatro apuesta por producciones de gran formato como el musical de Coco y Naviland, el musical de los Reyes Magos, dos espectáculos que han triunfado en escenarios nacionales y que ahora aterrizan en la capital pacense.

Naviland, un musical de los Reyes Magos. / Cedida

La programación incluye también propuestas pensadas para toda la familia, como el impresionante Gran Circo Acrobático de China, la ópera Nabucco y la magia del ilusionista Sergio Barquilla, que presentará su show navideño mezclando humor, ritmo y efectos sorprendentes.

Junto a estos montajes, el López de Ayala ofrecerá una selección de música coral, recitales y actividades especiales que completan un calendario pensado para disfrutar de la cultura en unas fechas en las que el teatro se convierte en "punto de encuentro para familias, amigos y aficionados", tal y como ha destacado en la presentación, la directora del teatro, Paloma Morcillo.

La directora del teatro, Paloma Morcillo, en la presentación de la programación navideña junto a artistas del cartel de este año. / Rebeca Porras

Así, se han programado los conciertos de la Banda Municipal de Música, el de la Constitución y el de Navidad, la actuación de los conservatorios o de las Escuelas Municipales de Música de la ciudad, junto a citas anuales como el Encuentro de Corales 'Hermano Daniel' o el Festival de Navidad de Adicoredex.

Tarjetas Regalo: cultura para sorprender

Este año el teatro propone las Tarjetas Regalo, una opción con la que el público puede adquirir saldo para disfrutar de cualquier espectáculo a lo largo de todo el año. Estas tarjetas -disponibles en distintos importes a partir de 30 euros- permiten regalar teatro, música, danza, humor u ópera de una forma flexible y personalizada.

Nabucco, ópera nacional de Moldavia. / Cedida

El objetivo es facilitar que los espectadores puedan elegir libremente y convertir la cultura en un regalo especial. Porque estas fiestas señalan desde el teatro, "se celebran compartiendo experiencias", y pocas experiencias son tan memorables como disfrutar de un buen espectáculo en compañía.

La Premiére, circo familiar. / Cedida

El teatro López de Ayala de Badajoz celebrará así la Navidad 2025 con una treintena de propuestas que aúnan ópera, danza, humor o música, junto a circo, magia y espectáculos flamencos dirigidos a todos los públicos. Una programación que se prolongará del 28 de noviembre -cuando tiene lugar el encendido del alumbrado navideño de la ciudad- hasta el próximo 10 de enero.