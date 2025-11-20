La Navidad arranca este viernes en El Faro con el tradicional encendido de luces, un espectáculo infantil y una gran chocolatada

La Navidad arranca este viernes en el centro comercial El Faro con su tradicional encendido de luces, a las 18.30 horas, y contará con música en directo, pasacalles, un espectáculo infantil y una gran chocolatada. Para el evento se contará con representación del voluntariado de las asociaciones AOEX y ASPACE Badajoz, las cuales acudirán en reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan durante todo el año.

Con la idea de crear un ambiente de ilusión y expectación perfecto para la jornada, el centro comercial llevará a cabo una cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad. En el momento en el que el contador llegue a cero, el centro y el árbol de ocho metros de altura quedarán encendidos por completo.

La tarde continuará con la gran chocolatada y el pasacalles musical que recorrerá las diferentes zonas del centro comercial.

Una Navidad cargada de planes y actividades

El alumbrado será el punto de partida de una programación repleta de planes y actividades que se desarrollará al completo en la zona exterior de El Patio. Como punto de partida, el próximo viernes 28 de noviembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar una actuación especial de la academia Step Dance Studio dirigida por María Seco, que pondrá en valor el talento local en el escenario.

De cara al día 5 de diciembre, a las 18.30 horas, el centro acogerá el teatro familiar ‘La Sorpresa de la Navidad’, que mostrará a los asistentes una historia original sobre esta festividad. Tras ello, los más pequeños podrán visitar a Papá Noel en un enclave muy especial, dentro de una taza gigante durante los días 6, 8, 13, 20, 21 y 22 de diciembre.

La magia navideña también tendrá espacio en esta programación. De la mano de Fernando Flores, especialista en magia infantil que ha realizado diversos espectáculos por todo el país, el público disfrutará de un show de magia durante la mañana del sábado 20 de diciembre. Otro de los momentos atractivos para los más pequeños será el ‘Christmas Story Telling’, de la mano de Kids&Us Badajoz, dirigido a niños de uno a tres años de edad en dos sesiones, a las 17.30 y 18.30 horas del 23 de diciembre.

En compañía de su paje, el Cartero Real llegará a El Faro los días 26, 27 y 28 de diciembre para recoger las cartas de Los Reyes Magos, y hará una segunda ronda los días 2, 3 y 4 de enero para asegurarse de que todos puedan enviar sus deseos. La agenda navideña se completará con una jornada matinal de la mano de Festiocio el día 3 de enero, como broche de oro en una temporada repleta de actividades para los más pequeños.

Según han explicado desde la gerencia de El Faro, "el objetivo de esta programación no es otro que el de fomentar el buen ambiente y la unión que caracteriza a una de las fechas más especiales del año". "Cada una de nuestras actividades está pensada para que las familias se sientan parte de algo común, porque la Navidad es, ante todo, una oportunidad para reunirnos y celebrar en un ambiente festivo", han señalado.