Del 21 al 23 de noviembre
Navidad, gastronomía y flamenco gratis, ¿qué hacer este fin de semana en Badajoz?
La ciudad se prepara para unos días donde las lluvias darán un respiro a los planes culturales
Badajoz se prepara para un fin de semana repleto de propuestas culturales y de ocio que prometen animar las calles entre el 21 y el 23 de noviembre. Con la ciudad ya inmersa en el ambiente previo a la campaña navideña y con la agenda local más activa que nunca, vecinos y visitantes podrán elegir entre exposiciones, música, actividades familiares, estrenos teatrales y eventos al aire libre que vuelven a convertir a la capital pacense en un punto de encuentro para todos los públicos. Desde planes tranquilos para disfrutar del patrimonio y la cultura hasta citas festivas y actividades pensadas para los más pequeños, el fin de semana llega cargado de opciones para no quedarse en casa.
Viernes, 21 de noviembre
- Feria Espiga 2025: Badajoz se convertirá desde este viernes en el gran escaparate del producto extremeño, la gastronomía y el turismo rural. Se celebra la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura, una cita que tendrá lugar en Ifeba entre los días 21 y 24 de noviembre y que reunirá a más de 130 empresas, 65 stands y reputados chefs.
- Firma de libros de Natalia Rogüel: La autora Natalia Rogüel estará firmando ejemplares de sus novelas, 'Galartax' y 'Nubaruk', en La Casa del Libro (avenida Ramón y Cajal, 11). Lo hará en horario de 11.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.
- Presentación de libro de Abel Rodríguez: El pacense Abel Rodríguez presenta en la librería Tusitala (calle Meléndez Valdés, 6) su primer libro, 'Serán solo unas palabras'. La cita tendrá lugar a las 18.30 horas.
- Presentación de libro de Manuel Vilreales: El autor presenta su novela, 'Operación Gorgojo', a las 19.00 horas en la librería Merienda de letras (plaza de Santa Marta, 1).
- Presentación de libro de Aroa Moreno: La sede de Fundación CB (calle Montesinos, 22) será el lugar donde Aroa Moreno presente su obra, 'Mañana matarán a Daniel'. Será a las 19.00 horas-
- Endendido del alumbrado navideño de El Faro: El centro comercial da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces, donde habrá pasacalles, espectáculo infantil y chocolate. Es a las 18.30 horas en El Patio de El Faro.
- Gastrofestival Sabor 2025: Nueve restaurantes y establecimientos extremeños se dan cita en el Hospital Centro Vivo de Badajoz para una nueva edición del Gastrofestival Sabor. Hasta el día 23, el público podrá degustar, en forma de tapa, los mejores productos y elaboraciones de cada una de sus cocinas.
- Concierto en Ámbito Cultural: Daniel López y Sofía Núñez ofrecen un concierto en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, a las 19.00 horas, en el que interpretarán canciones populares, boleros y fragmentos de zarzuelas.
- Badafest 2025: El talento joven de Badajoz sale al escenario en el palacio de congresos. A las 20.00 horas actuarán María Morenas, Estanco72, The Drunk Future, El Flako Rodríguez y The Black-Suited Ladies.
- Concierto de Celia Romero: Celia Romero actúa de forma gratuita en Badajoz dentro del ciclo Flamenco en la plaza Alta. Será en Santa Catalina a las 20.30 horas.
- Concierto de Luis Pastor: El cantautor extremeño presenta 'Extremadura fado' en la sala Off Cultura. El concierto dará comienzo a las 22.00 horas.
- Concierto de Happy Bananas: Desde la Siberia extremeña llega este grupo de versiones del pop-rock español que consigue montar una fiesta allá por donde pasa. El concierto tendrá lugar en La Santa a las 23.00 horas.
Sábado, 22 de noviembre
- Apertura de monumentos: Los monumentos de la ciudad abren sus puertas de forma gratuita para que turistas y vecinos los conozcan. Se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 horas.
- Show de Alba Heredia: Heredera de una de las sagas más emblemáticas del arte jondo, la familia Maya. Actúa en Badajoz en el tablao íntimo de Jesús Ortega. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas.
- Concierto de Burning: La banda original llega a La Santa para ofrecer un concierto de sus mejores temas. El show, que se titula 'El rock que no cesa', dará comienzo a las 19.00 horas.
- Concierto de Borja Nisso: Ludovico Musical Experience es un espectáculo innovador de piano y cello teatralizado, con música, voz, danza y una proyección sincronizada que ya han disfrutado más de 90.000 espectadores. Será en el López de Ayala a las 20.00 horas.
- Monólogo de David Navarro: El cómico andaluz pone en escena 'No tengo remedio', un monólogo donde presenta, asegura, a su yo "más auténtico". Será en el palacio de congresos a las 21.00 horas.
- XIV edición de Las Coplas: La cita carnavalera del otoño por excelencia. A partir de las 18.00 horas, Las Coplas serán en Treze Music Club.
Domingo, 23 de noviembre
- Gastrofestival Sabor 2025: Nueve restaurantes y establecimientos extremeños se dan cita en el Hospital Centro Vivo de Badajoz para una nueva edición del Gastrofestival Sabor. El público podrá degustar, en forma de tapa, los mejores productos y elaboraciones de cada una de sus cocinas. El domingo es el último día de la feria.
- Concierto de la banda de música municipal: Bajo la dirección de Vicente Soler Solano, la banda de música municipal hace este concierto en honor a Santa Cecilia. Será a las 12.00 horas en el teatro López de Ayala.
