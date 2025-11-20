¿Un nuevo radar en la avenida de Elvas de Badajoz? Alarma entre los conductores

A algunos se les han puesto las ruedas temblando. La imagen de la instalación de un presunto radar en la avenida de Elvas de Badajoz ha cogido velocidad de automovilismo y ha empezado a llenar de incertidumbre los grupos de Whatsapp.

En la avenida de Elvas ya existe un radar, a la altura de la Urbanización Guadiana. En realidad es una carcasa. Una de las cuatro instaladas en otras tantas avenidas y puentes de la ciudad, en cuyo interior puede haber radar o no. Existen carcasas en el puente Real (fue la primera en instalarse), en Circunvalación Reina Sofía, en Antonio Masa Campos (enfrente de los pisos San José) y en la avenida de Elvas. Todos ellos, cuando funcionan como radar, detectan el exceso de velocidad y son sancionadores,

Pero además, existen en Badajoz otros muchos radares de los denominados pedagógicos, que indican a los conductores de la velocidad a la que circulan y alertan de si se excede (cuando lo hacen bien, lo premian con una carita sonriente). Son radares informativos y no multan.

Es el mismo caso el radar que se está colocando ahora en la avenida de Elvas, en la rotonda próxima a Decathlon. Se trata de un radar de tramo, es decir, calcula la velocidad media del vehículo a lo largo de un trayecto de varios metros, no su velocidad instantánea en el momento en que pasa por delante del dispositivo. Los radares de tramo se componen de cámaras situadas al principio y al final del tramo. Este que se está colocando en la avenida de Elvas tampoco medirá la velocidad para sancionar, sino que será a título informativo. Más bien, de prueba. No generará multas.

La longitud del tramo donde se ha instalado es de 317 metros. Tiene un OCR (reconocimiento óptico de caracteres) que lee las matrículas al inicio y al final y mide el tiempo que se tarda en recorrerlo. Hay que tener en cuenta que en esta vía, que es urbana, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

¿Por qué se está instalando?

Su instalación es temporal y coincide con la celebración en Badajoz, la próxima semana, del VII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, organizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Ayuntamiento de Badajoz. Será los días 27 y 28 de noviembre. El encuentro, para el que ya se han inscrito 200 personas, reunirá en el Ifeba a representantes de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y de la Administración General del Estado, junto a expertos, empresas, entidades del ámbito académico y asociaciones ciudadanas.

A lo largo de dos jornadas, se desarrollará un programa de mesas de debate, presentaciones temáticas y espacios de exposición, concebido para promover el aprendizaje mutuo y la colaboración entre todos los niveles de la administración y la sociedad civil.

La instalación de este radar informativo en la avenida de Elvas es una de las actividades enmarcadas en el programa de este encuentro. Lo ha colocado una de las empresas patrocinadoras que exponen en esta cita, Tradesegur. El radar se retirará cuando termine el encuentro. Cuando esté instalado, se colocará un cartel informativo sobre la función de este dispositivo.