Los primeros presupuestos de Raquel del Puerto en la Diputación de Badajoz se aprueban sin el apoyo del PP

La Diputación de Badajoz ha aprobado este jueves sus presupuestos para 2026 en un pleno extraordinario, para que puedan entrar en vigor a tiempo con el comienzo del luevo año. Son 356,2 millones de presupuesto consolidado, que es el que incluye las aportaciones a los consorcios y a los organismos autónomos (se llevan 34,7 millones) y que suponen un incremento de casi 20 millones sobre el presupuesto del año en curso. Son los primeros de Raquel del Puerto como presidenta de la institución provincial y no han contado con el apoyo del único grupo de la oposición, del PP. Han podido salir adelante gracias la mayoría absoluta del PSOE en la corporación provincial.

Durante la presentación, la diputada de Economía, Carmen Yáñez, ha destacado que se van a recibir 6 millones de euros más de los previstos como ingresos del Estado, con lo que suman 13 más respecto a los presupuestos de este año. Una cantidad que representa "un balón de oxígeno muy importante para todos" teniendo en cuenta que la aportación de la Junta de Extremadura a la diputación se ha reducido en 7 millones.

Yáñez ha hecho un reparto por áreas y ha destacado especialmente la cuantía destinada a fomento del empleo, que crece un 45,2%, con 15,6 millones de euros. La diputada también se ha referido a que las tasas no se van a incrementar, como ya hizo la presidenta durante la presentación de las cuentas a la prensa, este pasado lunes. Según ha expuesto la diputada, solo en ayudas se destinan más de 57 millones de euros. Yáñez ha llegado a pedir a la bancada del PP que apoye estos presupuestos.

Pero no era la intención de los populares. Para su portavoz, Juan Antonio Barrios, ha sido el décimo debate de presupuestos que afronta. Barrios ha lamentado que pueden ser unos presupuestos "históricos" por la cantidad, pues no se entendería que cada año no se incrementase, pero no son "los mejores". Al comienzo de su intervención, ha recordado que también eran "históricos" los presupuestos que la Junta de Extremadura con la popular María Guardiola present, sin embargo, los socialistas en la Asambolea presentaron una enmienda a la totalidad.

No ha habido reuniones previas para llegar a un acuerdo

Barrios no ha entendido que la diputada de Economía le haya sugerido aprobar los presupuestos por unanimidad pues, según ha criticado, no ha habido ningún intento previo de llegar a un acuerdo, para lo cual deberían haberlos convocado a una reunión en la que escuchar sus propuestas. Yáñez le ha contestado que para este fin se convoca la Comisión de Hacienda, en la que los populares no presentaron ninguna iniciativa. Ahí ha estado despierto el portavoz del PP, que le ha respondido que la comisión se reunió después de la rueda de prensa en la que la presidenta y la propia diputada presentaron los presupuestos y cuando ya estaba convocado el pleno extraordinario de hoy para aprobarlos. Difícilmente se podrían haber introducido modificaciones.

Respecto a las tasas, Barrios ha sugerido que dado que los organismos autónomos tienen superávit, bien podrían reducirse. En cuanto a la partida extra que viene del Gobierno central, ha pedido que se destine a infraestructura deportiva y cultura y también al convenio con el arzobispado para reparar el patrimonio eclesiástico, tan valioso en los pueblos.

"Me ha molestado mucho"

Se ha mostrado especialmente crítico Barrios y ha llegado a decir que los presupuestos de la diputación son "sectarios y partidistas", pues hay determinadas partidas que benefician en mayor medida a los ayuntamientos gobernados por el PSOE. Ha puesto como ejemplo los convenios: de 46, 39 se han firmado con ayuntamientos socialistas y 7 del PP. O las clases prácticas de tauromaquia: 26 el PSOE, 9 el PP y 3 para otros partidos. De las 6 depuradoras que se van a hacer, 5 son en ayuntamientos del PSOE y solo una del PP. También critica que los alcaldes populares no sean recibidos en la diputación. A esto ha respondido la propia presidenta, alegando que tampoco los alcaldes del PSOE son recibidos en la Junta del PP. A una crítica con otra crítica. "Me ha molestado mucho", ha llegado a decir Del Puerto.

Yáñez ha criticado la postura contradictoria del PP, cuya bancada está formada por alcaldes: "No pueden ser las dos cosas a la vez: recibir el dinero y estar en contra".

Raquel del Puerto ha cerrado el debate con una intervención en la que ha acusado a los populares de aprovechar la sesión para hacer campaña electoral y ha reprochado a los populares que cuando existe interés en presentar propuestas, también ellos pueden dar el paso para pedir una reunión. La presidenta ha sacado a relucir el "chantaje" de Guardiola cuando se negó a negociar los presupuestos en la Asamblea y convocó elecciones. Y del convenio para arreglar iglesias, ha recordado que la diputación lleva invertidos más de 2 millones. Con la última partida se realizaron 15 actuaciones y animó a que la Junta haga lo propio. "Son los presupuestos más sostenibles, más igualitarios, más inclusivos y más dinámicos". Los "mejores", según la presidenta. Aunque no han logrado la unanimidad de la corporación provincial.

