Talleres, comidas, deporte y zambombas: así será la Navidad para los mayores de Badajoz

“Queremos que ningún mayor se quede solo en estas fechas y que todos tengan la oportunidad de compartir momentos especiales”. Con este propósito, la concejalía de Servicios Sociales y Mayores ha presentado hoy la programación navideña 2025 dirigida a las personas mayores de Badajoz y pedanías. Se trata de una agenda “muy completa y diseñada con mucha ilusión”, tal y como ha destacado el concejal Juancho Pérez, cuya intención es que el colectivo de la tercera edad viva estas fechas con actividad, convivencia y, sobre todo, alegría.

Por este motivo, la concejalía ha reforzado este año su apuesta por una programación diversa que combina deporte, cultura, música, talleres, rutas, celebraciones tradicionales y encuentros de convivencia.

Entre las actividades más destacadas figura el Taller Navideño “Mayores en Navidad”, que reunirá a más de 250 participantes en una iniciativa completamente gratuita. El taller se desarrollará en cinco sedes repartidas por la ciudad: el Centro de Mayores Santa Marina y los pabellones Juancho Pérez, Hernán Cortés, Antonio Domínguez y Nuria Cabanillas. Durante seis jornadas -22, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 5 de enero- los mayores podrán disfrutar de sesiones de zumba, pilates, taichí, relajación, estiramientos, aeróbic, espalda sana y juegos populares.

José Luis González, concejal de Transporte y Juancho Pérez, concejal de Mayores durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Badajoz. / Rebeca Porras

El programa incluirá además celebraciones especiales como la San Silvestre “Ruta con los Mayores”, el Día de los Santos Inocentes, la Fiesta de Fin de Año y una Ruta de Belenes.

Viajes, rutas, o torneos deportivos

La agenda navideña arranca el 29 de noviembre con una zambomba en el Centro de Mayores del Cerro de Reyes, amenizada por el Taller de Bailes Regionales y se extiende durante diciembre y principios de enero con numerosas actividades repartidas por todos los centros. Entre ellas destacan el viaje a Lisboa organizado por los talleres de Memoria y Portugués; varias rutas para contemplar las luces de Navidad en distintos puntos de la ciudad y pedanías; torneos deportivos como tiro con arco, tenis de mesa, pádel, ajedrez y petanca; así como exposiciones y actuaciones de los talleres municipales.

Del 11 al 22 de diciembre tendrán lugar las tradicionales comidas navideñas de los Centros de Mayores, que recorrerán Sagrajas, Villafranco, Gévora, La Paz, Pardaleras, Balboa, San Roque, Santa Marina, Antonio Domínguez, Cerro de Reyes, San Fernando, Alvarado, Novelda, Valdebotoa y María Auxiliadora. En algunas sedes, como Novelda, los comensales disfrutarán además de actuaciones especiales.

Mayores de Badajoz disfrutan en el Hotel Río de un desayuno navideño con villancicos en directo. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

A todo ello se suman las zambombadas en distintas pedanías, el desayuno navideño del 10 de diciembre en el Hotel Río, acompañado de orquesta y actividades culturales como el club de lectura con Clara Blázquez el día 9.

'Taxi Luz': ruta para ver las luces

Durante la presentación, también ha intervenido el concejal de Transporte, José Luis González, quien ha recordado que este año se vuelve a poner en marcha la iniciativa 'Taxi Luz', organizada por Radio Taxi. A través de ella, los taxistas recogen a mayores de residencias para ofrecerles un paseo por la ciudad y disfrutar de la iluminación navideña.

La experiencia se amplía este año a todas las residencias, públicas y privadas, después del éxito de la prueba piloto llevada a cabo en 2024 con la colaboración de TUBASA, que repetirá experiencia y ampliará su participación.

Taxistas llevan a los mayores de la residencia a ver las luces de la plaza de España de Badajoz. / Santi García

“Es una actividad que los mayores esperan con mucha ilusión”, ha señalado González, quien además ha adelantado que en los próximos días habrá una rueda de prensa específica para informar sobre la actividad.