El 22 de diciembre y el 18 de febrero serán no lectivos en Badajoz por “criterios pedagógicos”

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha confirmado a este diario que los días 27 y 28 de noviembre serán jornadas especiales para los docentes de la región. El día 27 se celebrará el Día del Docente en Extremadura, mientras que el 28 de noviembre será no lectivo para todo el profesorado del territorio. Estas fechas se suman a otras decisiones recientes que afectan directamente al calendario escolar de la ciudad de Badajoz, donde las familias deberán anotar dos días más sin clase para sus hijos durante el presente curso. Se trata del 22 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, ambos reconocidos como no lectivos tras la propuesta trasladada por el Consejo Escolar Municipal y finalmente aceptada por la Consejería.

Según confirman desde Educación, este ajuste responde a una petición formal elevada por el órgano municipal pacense ante la coincidencia de los festivos locales con días en los que, en la práctica, los alumnos ya no tenían clase. “La ciudad de Badajoz solicitó el cambio de festivos al coincidir los festivos locales con festivos escolares y se autorizó”, detallan fuentes oficiales. La resolución favorable por parte de la Delegación Provincial de Educación permite que Badajoz “tenga así el mismo número de días no lectivos que el resto de las localidades de Extremadura”.

En la práctica, estos dos nuevos días festivos trasladan a fechas estratégicas los descansos locales de Carnaval y San Juan, que hasta ahora no generaban efectos reales en la comunidad educativa. El martes de Carnaval suele coincidir con días en los que ya no hay actividad lectiva y el 24 de junio llega con el curso finalizado, por lo que esos descansos no tenían efecto. Con la modificación, las vacaciones de Navidad comenzarán el viernes 19 de diciembre, al quedar libre el lunes 22, mientras que el parón de Carnaval se extenderá hasta el miércoles de ceniza, 18 de febrero.

"No se trata de querer trabajar menos"

Además, la medida cuenta con el respaldo del sector educativo de la ciudad. Quintilia Méndez, representante de los directores de los colegios de Badajoz en el Consejo Escolar Municipal, subraya que la decisión no debe interpretarse como un privilegio ni un intento de reducir la carga laboral. “Esto no viene de querer trabajar menos”, aclara, “y no es una cosa del profesorado. Funcionamos como una comunidad educativa; para lo bueno y para lo malo, es cosa de todos”.

Hora de entrada en el colegio de Las Vaguadas, Badajoz. / Santi García

Méndez insiste en que el cambio responde a criterios pedagógicos y de equidad territorial. “Creemos que todos debemos tener los mismos derechos que el resto de localidades”, señala, y añade que los días seleccionados no son arbitrarios: el 22 de diciembre y el 18 de febrero son fechas de “mucho absentismo escolar” y estaban prácticamente “perdidos como días lectivos”.

Con la modificación, Badajoz armoniza su calendario con el del resto de la región y, al mismo tiempo, ajusta jornadas tradicionalmente problemáticas en términos de asistencia y aprovechamiento escolar. Una reordenación que, según defienden sus impulsores, favorece tanto a la organización académica como a las familias.