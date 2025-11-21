Literatura
Aroa Moreno presenta su libro ‘Mañana matarán a Daniel’ en Fundación CB
La escritora madrileña hablará sobre su última novela este tarde a partir de las 19.00 horas
La escritora madrileña Aroa Moreno Durán presenta esta tarde su última novela ‘Mañana matarán a Daniel’ en Fundación CB a las 19.00 horas.
En este libro se «rescata del olvido una historia silenciada». La obra narra la condena a muerte de Daniel (nombre de guerra de Xosé Humberto Baena, un joven gallego), José Luis Sánchez-Bravo (Hidalgo) y Ramón García Sanz (Pito) tras ser acusados de la muerte de un policía y un guardia civil, impuesta de forma precipitada por un consejo de guerra sin garantías, sin pruebas y sin posibilidad de defensa.
Este libro es el fruto de una investigación profunda que la autora emprendió tras un impacto personal: un disparo escuchado durante un paseo por la sierra de Madrid, muy cerca de su casa, la conectó de repente con uno de los episodios más siniestros del ocaso del franquismo.
La entrada es libre y gratuita.
