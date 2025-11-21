Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre

El ‘Black Friday’ también llega al mercadillo de Badajoz. Los vendedores ambulantes instalarán de forma extraordinaria sus puestos el próximo sábado 29 de noviembre en la explanada junto al puente Real, donde se celebra el de los martes, para sumarse a esta campaña con «grandes descuentos».

«El mercadillo estará al completo, con puestos nuevos y súper rebajas», explica Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Badajoz.

El horario del mercadillo es de 9.00 a 14.00 horas y es el primero extraordinario que se va a desarrollar en Badajoz este año. «Esperamos que el tiempo nos acompañe, porque queremos petarlo», dice el presidente de Acaex. También van a celebrar otros mercadillos extraordinarios el 6 de diciembre en Mérida y el 8 de diciembre, día festivo, en Almendralejo.

Los vendedores ambulantes confían en que esta campaña les permita compensar en parte el descenso de ventas durante la temporada de otoño, para rebajar el stock de mercancía de temporada, que ha tenido escasa salida por el calor de los últimos meses.

Un 40% menos

Cruz asegura que las ventas del mercadillo han disminuido hasta un 40% con respecto a antes de la pandemia, un descenso que achaca al auge del comercio online y al tiempo. «Nosotros dependemos del clima y está en nuestra contra», lamenta. La disminución se ha notado en el mercadillo de los martes y de los domingos, aunque en este último la clientela de Portugal «es la que nos alivia».

El presidente de Acaex defiende que los mercadillos dinamizan la economía, especialmente en los pueblos, y advierte de que como las ventas sigan cayendo en picado corren el riesgo de desaparecer «como los mercados de abasto», compara. «Este año hemos movido 44 millones de euros en Extremadura y somos 3.000 trabajadores, entre autónomos y asalariados», recuerda.

Cruz asegura que si antes todos los miembros de una familia podían subsistir con el negocio del mercadillo, ahora, en muchos casos, tienen que buscarse la vida en sectores ajenos a este porque «no da para todos». «Pagamos las tasas, el gasoil, la cuota de autónomo... y tenemos que vender para comprar nueva mercancía", argumenta.

Transmisión de licencias

Además, el colectivo urge que se garantice el relevo generacional permitiendo la transmisión de licencias entre familiares de primer, segundo o tercer grado a través de un decreto autonómico. «Llevamos 8 años luchando y ya teníamos el apoyo de todos los partidos políticos, pero ahora las elecciones han parado su tramitación». De esta forma, según el presidente de Acaex, se apuesta por la continuidad de una actividad comercial tradicional y por la modernización del mercadillo.