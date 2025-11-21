Un café al precio del 2007: Este es el establecimiento más barato de Badajoz

Por un euro no puedes hacer muchos planes en Badajoz, tampoco comprar ciertos productos, pero lo que sí puedes hacer desde hace una década es tomarte un café a ese precio. No es algo muy común, es más, en la ciudad es el más barato que se puede degustar.

En el restaurante Durán Cacho, el precio del café es mínimo que hace diez años debido a una estrategia de marketing que utiliza su dueño. "Lo hice como una estrategia de mercado. Hay dos productos que para mí son muy importantes: el café y el menú del día. Muchos clientes vienen porque saben que el precio del café es solo a un euro", expresa Juan Félix Durán Cacho, dueño del local.

El gerente tiene dos locales en la ciudad con el mismo nombre, uno situado en Santo Domingo y el otro en el Carrefour de la carretera de Valverde de Leganés. En ambos conserva el mismo precio para el café.

El hostelero comenta que el inicio de esta estrategia se fraguó negociando un buen precio con el proveedor del café, la marca extremeña Vargas, que se tuesta en la localidad pacense de Higuera de Vargas. "Es un café que gusta mucho pero es muy importante que esté bien tirado. El dueño de este producto se portó muy bien conmigo, cerramos un buen precio en el que ambas partes estuviésemos contentas. A partir de ahí, al vender mucho café, me cuesta mucho más barato adquirirlo", narra Durán Cacho.

La plantilla del restaurante Durán Cacho posa con el café más barato de la ciudad. / Jairo Solano Cortés

Cuestión de marketing

Buscar una estrategia que se adapte al modelo de negocio, a los clientes y al lugar en el que está situado el local no es sencillo. "La filosofía de nuestro local gira en torno al cliente. Vienen al centro comercial a comprar y van siempre con rapidez. Quieren que se le sirva lo antes posible su cafecito. No quieren esperar, aquí no es como en otro bar", deduce el dueño del establecimiento.

Esto lo corroboran los clientes. "Me acerco aquí casi todos los días, me doy el paseíto y me tomo el café. Lo hago además de por el precio, por la calidad y la atención, que siempre es muy buena", describe Antonio Vázquez, cliente habitual del establecimiento. Como él, son decenas los que se sientan en sus mesas cada mañana.

"Si vendo 10 cafés al día, pues no tenemos negocio". Y ahí es donde comenta una de las claves. "Los clientes vienen y no solo se toman el café, lo acompañan con una tostada, un dulce o un croissant, por ejemplo. El gancho del producto a un euro va complementado con ese algo más que se piden", manifiesta Durán Cacho.

Un café para empezar el día

Muchos pacenses no son capaz de empezar sus rutinas sin ese café, ese momento de planificación de las tareas que se van a realizar durante la jornada laboral, ratito de desconexión, incluso, porque no, para despejarse en un día complicado. Por ello, para el gerente de este establecimiento este producto es fundamental y tener al cliente contento es primordial.

"La gente sale mucho a la calle, le gusta desayunar bien. Igual que para mí un café es una cosa no necesaria en mi día a día, intento que si me tomo un café, por lo menos, que sea barato. Porque aunque no lo creamos, hay gente que viene aquí a tomárselo porque realmente es económico y lo mismo no van a otro local porque no pueden permitirse pagar 1,80 €, entonces acuden a nuestro negocio todos los días y se toman su café a un eurito", desarrolla el gerente.