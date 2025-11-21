Carnaval de Badajoz 2026: Esto es lo que sabemos el Concurso de Murgas

Hoy termina el plazo de inscripción para que las agrupaciones interesadas se apunten a los diferentes concursos del próximo mes de febrero. Pronto sabremos si el Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz tendrá tres fases o dos -puesto que depende del número de grupos que participen-.

La expectación con respecto a este tema es alta. Hasta el día de hoy, estas son las novedades que conocemos.

Dos murgas noveles

El próximo febrero habrá, como poco, dos murgas nuevas. Los Rayanos y Los Deskaraos mostrarán sus credenciales sobre las tablas del López de Ayala.

Ninguno es novato. La primera se erige sobre los pilares de Los Espantaperros y cuenta con las voces de algunos clásicos de Los 3W.

La segunda es una mezcla de murgueros de Los Charramangueros con miembros de otras agrupaciones.

Los Charramangueros en 2025. / José Antonio Rodríguez Escobar

Idas y venidas

A pesar de esas dos nuevas incorporaciones, el Carnaval 2026 tendrá un par de bajas aseguradas. Por ahora, se sabe que tanto Pa4Días como Dakipakasa no estarán en el concurso. Si alguna participante más de 2025 falta se sabrá cuando el ayuntamiento haga públicos los datos de inscripción.

Por otro lado, dos son los nombres que suenan para volver a las tablas. Según la rumorología carnavalera, A Contragolpe y La Castafiore volverán a sonar este febrero.

Los primeros actuaron por última vez en 2024 con su actuación de vagos, alcanzando la novena posición. Durante el último Carnaval se les pudo ver cantando en la calle una antología.

El 2023 fue el último año en el que La Castafiore cantó en el teatro con 'Badajoz, lindo y querido', cuando interpretaban a unas mariachis. Alcanzaron la décima posición. El año pasado actuaron en las calles de Badajoz con una actuación original en la que interpretaban a La Dama Blanca del Guadiana, una leyenda pacense.

¿De qué irán?

Para saciar la curiosidad del espectador -y quizás para darle en qué pensar-, algunas agrupaciones ya están haciendo público sus nombres.

Los Camballotas: Los Garabatos

Los Escusaos te dan mil vueltas

Los Deskaraos están puestos

Sa Tersiao: Perdón que no me levante

Water Closet: Yo paso de Carnaval

Vuelve Jarana

Y a pesar de que nada tiene que ver con el Concurso de Murgas, es una alegría para el aficionado. Uno de los anuncios más destacados es el regreso de Jarana, una de las más emblemáticas del carnaval pacense. Tras años de ausencia, Jarana ha decidido volver para 2026 con ilusión renovada.

Según sus miembros, aunque vuelven con un nuevo tipo, recuperarán parte de su repertorio clásico, manteniendo ese estilo íntimo y cercano que los hizo populares.