Corazonex Solidarios celebra este viernes en Badajoz su gala 'Ningún niño sin juguete'

Solidaridad a raudales. Badajoz acoge esta noche de viernes la gala 'Ningún niño sin juguete', que organiza y convoca Corazonex Solidarios, en el hotel Río.

Antes de la gala, que está previsto que comience a las 20.30 horas, esta mañana, empezarán a llegar los artistas, que serán recibidos por la junta directiva, a partir de las 13.30 horas.

Entre otros artistas, participarán Alex Ubago, Rebeca, Huecco, Paco Candela y Anastasia. Además, los acompañarán Fátima Santano, Marta Mandarina, Rocío Franco, Saúl Rodríguez, Suso Sánchez, Chloe de la rosa y Naiala Narciso.

Corazonex Solidarios nació como una iniciativa altruista de un grupo de personas sensibilizadas con el derecho de los niños a vivir una infancia digna y feliz.

El objetivo principal es ayudar a niños en riesgo de exclusión social,o que pertenezcan a familias que estén atravesando dificultades. Se pretende con pequeñas acciones minimizar el impacto de la pobreza o las situaciones desfavorables, en el desarrollo físico, académico o emocional de los niños.

La junta directivaestá integrada por un comité fundador compuesto por Alberto Covarsí Guijarro (presidente), Pedro Gutierrez Dominguez (vicepresidente), Margarita Mora Carreño (secretaria), Rafael Rodríguez Pérez (tesorero) y Pilar Coslado Santibáñez, José Lorenzo Jimenez García, Francisco Javier Álvarez Álvarez y Casimiro Rodríguez Romero, como vocales.

Las entradas para la gala están agotadas.