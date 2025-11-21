Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el hotel Río

Corazonex Solidarios celebra este viernes en Badajoz su gala 'Ningún niño sin juguete'

Entre los artistas invitados estarán Alex Ubago, Rebeca, Huecco, Paco Candela y Anastasia

Cartel de la gala.

Cartel de la gala. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Solidaridad a raudales. Badajoz acoge esta noche de viernes la gala 'Ningún niño sin juguete', que organiza y convoca Corazonex Solidarios, en el hotel Río.

Antes de la gala, que está previsto que comience a las 20.30 horas, esta mañana, empezarán a llegar los artistas, que serán recibidos por la junta directiva, a partir de las 13.30 horas.

Entre otros artistas, participarán Alex Ubago, Rebeca, Huecco, Paco Candela y Anastasia. Además, los acompañarán Fátima Santano, Marta Mandarina, Rocío Franco, Saúl Rodríguez, Suso Sánchez, Chloe de la rosa y Naiala Narciso.

Corazonex Solidarios nació como una iniciativa altruista de un grupo de personas sensibilizadas con el derecho de los niños a vivir una infancia digna y feliz.

El objetivo principal es ayudar a niños en riesgo de exclusión social,o que pertenezcan a familias que estén atravesando dificultades. Se pretende con pequeñas acciones minimizar el impacto de la pobreza o las situaciones desfavorables, en el desarrollo físico, académico o emocional de los niños.

La junta directivaestá integrada por un comité fundador compuesto por Alberto Covarsí Guijarro (presidente), Pedro Gutierrez Dominguez (vicepresidente), Margarita Mora Carreño (secretaria), Rafael Rodríguez Pérez (tesorero) y Pilar Coslado Santibáñez, José Lorenzo Jimenez García, Francisco Javier Álvarez Álvarez y Casimiro Rodríguez Romero, como vocales.

Las entradas para la gala están agotadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents