Desconvocada la protesta en apoyo a las personas sin hogar frente al Ayuntamiento de Badajoz
Según han comunicado las entidades organizadoras, la Delegación del Gobierno no ha autorizado la convocatoria
La concentración ciudadana convocada para este viernes frente al Ayuntamiento de Badajoz por colectivos de apoyo a personas sin hogar y migrantes ha quedado desconvocada. Según han comunicado las entidades organizadoras, la Delegación del Gobierno no ha autorizado la convocatoria, motivo por el que han decidido suspenderla.
La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (ACIBAPEM) y Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz había convocado la concentración este viernes 21 a las 11.30 horas frente al ayuntamiento, en la plaza de España, con el objetivo de pedir soluciones urgentes para las personas sin hogar.
Los colectivos aseguran que llevan "muchos meses reclamando a las instituciones" sin obtener respuestas "reales y efectivas". Y alertan de que la llegada de las bajas temperaturas hace urgente la habilitación de espacios de pernoctación para personas que duermen en la calle. "Continuamos reclamando recursos de forma permanente para atender las necesidades de estas personas en nuestra ciudad", aseguran.
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta