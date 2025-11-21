Desconvocada la protesta en apoyo a las personas sin hogar frente al Ayuntamiento de Badajoz

La concentración ciudadana convocada para este viernes frente al Ayuntamiento de Badajoz por colectivos de apoyo a personas sin hogar y migrantes ha quedado desconvocada. Según han comunicado las entidades organizadoras, la Delegación del Gobierno no ha autorizado la convocatoria, motivo por el que han decidido suspenderla.

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (ACIBAPEM) y Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz había convocado la concentración este viernes 21 a las 11.30 horas frente al ayuntamiento, en la plaza de España, con el objetivo de pedir soluciones urgentes para las personas sin hogar.

Los colectivos aseguran que llevan "muchos meses reclamando a las instituciones" sin obtener respuestas "reales y efectivas". Y alertan de que la llegada de las bajas temperaturas hace urgente la habilitación de espacios de pernoctación para personas que duermen en la calle. "Continuamos reclamando recursos de forma permanente para atender las necesidades de estas personas en nuestra ciudad", aseguran.