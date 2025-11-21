-¿Por qué es necesaria una Feria Agroalimentaria como la que organiza Caja Rural de Extremadura?

En Extremadura era necesaria una feria de productos de calidad igual que, por ejemplo, el Salón del Gourmet de Madrid. Sobre todo esta fecha para hacer clientes y darnos a conocer aquí también lo que es en Extremadura. Del Salón del Gourmet de Madrid volvemos con muy buenos resultados y esperamos que con la Feria Agroalimentaria Espiga suceda lo mismo.

-Los jamones ibéricos de Señorío Porrino arrasan en TikTok ¿Cuál es el secreto de este éxito?

Hemos invertido en publicidad y, evidentemente, influye en ese éxito la forma en la que Señorío Porrino tiene de fabricar y elaborar sus productos, totalmente artesanal. No hay nada artificial. Hay pocas empresas que elaboran de forma tan tradicional como nosotros.

-Sois una empresa familiar, pero os habéis adaptado a los nuevos canales de comercialización ¿Cómo combináis tradición y modernidad?

Como he dicho la forma de fabricación artesanal, sigue con nosotros. Fue la que nos enseñaron nuestros padres. También hemos hecho una fuerte inversión en maquinarias más modernas, con más rapidez, para poder fabricar con los mismos guisos tradicionales, pero en cantidades más grandes, porque, al final, una elaboración artesanal supone más tiempo en bodega.

-¿Qué ofrecéis en vuestro stand en la II Feria Agroalimentaria?

Tendremos una selección de nuestros jamones, paletas y nuestra extensa gama de embutidos ibéricos. Uno de los más famosos es el caldillo extremeño, junto con la morcilla patatera dulce y picante, y con miel.

-¿Cómo se presenta la campaña navideña? ¿La venta on line supera a la presencial?

Aún no. La venta online empezamos a anotarla un poco más elevada desde el año pasado, cuando comenzamos a invertir en publicidad. Ahora mismo tenemos pedidos por internet, pero todavía la venta presencial supera bastante la a online. Lo ideal sería que se invirtiera esta situación para abaratar costes.

-Un consejo para estas fechas ¿cómo saber si un jamón ibérico está en su punto óptimo?

Lo primero es confiar en tu proveedor. Después hay que mirar el sello MAPA que lleva detrás el jamón, donde se puede saber si está en su óptima curación. Después, en lo tocante a la norma ibérica, hay que comprobar la brida, porque hay muchos engaños al respecto.

-Decís que sois una empresa distinta ¿qué os hace diferente?

Primeramente, la forma artesanal y tradicional con la que elaboramos el producto y, después en la total confianza del cliente tiene la total confianza con nosotros. Hasta tal punto esto es así que ya la gran mayoría de nuestra cartera de clientes son, además, amigos. Nosotros entregamos al cliente en el momento que lo necesita. En este oficio no hay sábados ni domingos.