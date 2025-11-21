Extremadura vuelve a brillar en IFEBA con sus sellos de calidad

Lorem ipsPor segundo año consecutivo, las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de Extremadura estarán presentes en la Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura y que se celebrará del 21 al 24 de noviembre en IFEBA, Badajoz.

En esta nueva edición, el stand de las DO e IGP extremeñas será un auténtico escaparate de los productos con sello de calidad de la región, con un programa lleno de actividades divulgativas, catas comentadas y showcookings que buscan acercar al público la excelencia y la diversidad del patrimonio agroalimentario extremeño.

Entre las actividades destacan los showcookings de Cordero de Extremadura IGP a cargo del chef Fernando Bárcena, del Basque Culinary Center, y del chef Pedro Manuel Collado Cruz, del Restaurante Vaova Gastro.

También habrá showcookings de Cabrito de Extremadura IGP a cargo de los chefs Mercedes Rincón Santos, del Restaurante Macarraca, y Eduardo Cumbreño, del Restaurante Vaova Gastro.

Son destacables las catas conjuntas de los quesos amparados por las DOP de la región (Queso de la Serena, Torta del Casar, Queso Ibores y Queso de Acehúche), acompañadas por vinos de la DOP Ribera del Guadiana.

El concurso de cocina Premio Espiga Corderex desde las instalaciones de ESHAEX será retransmitido en directo.

A lo largo del día se procederá a la entrega de los premios, que reconocerán la excelencia del Cordero de Extremadura bajo el sello IGP Corderex y de la DOP Queso de la Serena.

Además, Toño Pérez y José Pizarro actuarán como Embajadores de la feria, reforzando el papel de la alta gastronomía como aliada estratégica para dar valor a los productos de origen y promover su consumo responsable.

Este evento consolida a Extremadura como una región líder en producción agroalimentaria de calidad diferenciada, con una fuerte apuesta por la innovación culinaria y la promoción de su legado gastronómico.

Caja Rural de Extremadura inaugura su II Feria Agroalimentaria Espiga hoy al mediodía en el escenario principal de IFEBA con la intervención de Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura; Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz; Toño Pérez y José Pizarro, chefs embajadores de la Feria.

A la una y media comenzará una demostración de cocina a cuatro manos con mujeres cocineras presentada por Alba Baranda y se entregará el primer Premio Cocinera Extremadura.

Por la tarde, a las seis habrá una charla coloquio con Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelin España y Portugal.

Otras actividades de la jornada se desarrollarán en el segundo escenario de la feria como el II Concurso de Tapas para alumnos de hostelería. También habrá, auspiciada por la Dirección General de Turismo una cata maridaje Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura.

En el stand de la Cámara de Comercio de Badajoz acogerá a lo largo del día catas de aceites Turuñuelo, de vinos Encina Blanca, Cervezas y maridaje de vinos y chocolate.

Galardonados con el Premio Espiga Corderex el año pasado. / EL PERIÓDICO

Premio Espiga Corderex: el sabor de la excelencia se mide en Mérida

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Corderex y Caja RuraLl de Extremadura han organizado la XVIII edición del Premio Espiga Corderex, uno de los galardones más relevantes del calendario gastronómico regional. El concurso tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), en Mérida, y podrá seguirse la retransmisión en directo desde la Feria Agroalimentaria Espiga 2025, en Badajoz.

Este certamen busca reconocer el talento de los chefs y profesionales de cocina que mejor representen las cualidades del cordero de Extremadura, a través de recetas creativas, técnicas innovadoras y una ejecución impecable. Los platos participantes deberán tener como protagonista el producto certificado por la IGP Corderex.

La jornada contará con la valoración de un jurado profesional compuesto por figuras destacadas de la gastronomía regional. Tras el fallo, tanto el jurado como los concursantes se desplazarán a la Feria Agroalimentaria Espiga para el acto de entrega de premios. El Premio Espiga IGP Corderex será entregado por Carlos Maldonado y Laura Ponts.

El galardón no solo reconoce el talento culinario, sino también la capacidad de los cocineros para potenciar el valor gastronómico y cultural del cordero de Extremadura, un producto que representa el equilibrio entre tradición, sostenibilidad y calidad.