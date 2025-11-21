Flako Rodríguez, cantautor pacense: “Reivindico temas como el tren extremeño en mis canciones”

Héctor Rodríguez Rodríguez (Olivenza, 1995) lleva en el mundo de la música desde los 4 años y su nombre artístico es Flako Rodríguez. Su familia ha estado siempre vinculada a la escena musical y sus inicios se remontan a un joven que hacía conciertos y tocaba en bandas de su pueblo. Poco después pasó a ser un artista callejero que interpretaba ‘covers’ de algunos de sus referentes como Jarabe de Palo o Manu Chao.

Fusiona muchos estilos, pero el ‘faranduleo’ es su manera de sentir la música. Toca la guitarra, compone, canta, e incluso escribe poesía. Desde Badajoz, reivindica temas sociales y se siente un afortunado por poder componer sus canciones y vivir de su pasión pese a ser una profesión compleja. Lleva su tierra por bandera.

¿Cuál es el origen de Flako Rodríguez?

Soy original de Olivenza, aunque vivo en Badajoz desde hace años. En el territorio extremeño todos me conocen como el Flako Rodríguez. Cuando era más joven estuve estudiando musicología en Salamanca. La verdad es que en esa época no me alimentaba especialmente bien, entonces me quedé un poco más delgado y la gente empezó a ponerme ese mote, Flako. Y al final quedó Flako Rodríguez.

¿Qué te hizo dedicarte a la música?

En mi casa siempre ha habido música. Mi familia ha estado vinculada con la música. Eso provocó que yo desde muy pequeño, a los cuatro años, empezara a dar clase de solfeo en Badajoz con un profesor polaco. Era una escuela. Una escuelita que había en la calle Menacho. Después ahí empecé a tocar el violín… y también de niño tocaba la trompeta y, actualmente, la guitarra. No descarto aún tocar algún otro instrumento además de la guitarra. Y canto. También he cantado casi siempre, a veces incluso en portugués o en inglés.

Eres multidisciplinar: guitarrista, compositor, cantante… ¿También poeta?

También me considero poeta, me gusta mucho escribir poesía. A raíz de eso, empezó la necesidad de darle forma a la poesía y darle una melodía. Por ejemplo, tengo un tema propio que es casi una versión pero sobre un poema de mi tierra, que está en portugués. Utilicé algunas estrofas, le di forma y creé la canción. Se llama ‘Folclórico’.

¿Qué es lo que más disfrutas de todo lo que haces?

Subirme a un escenario y tocar en conciertos. Eso es lo que más me llena. Puedes grabar, puedes componer temas, tocar en la calle… Pero a mí lo que más me gusta es ver reflejado el esfuerzo que hay detrás. Que la gente te vea, que lo disfrute, y veas cómo se lo están pasando bien. Están faranduleando, que es lo que yo digo.

Tu música mezcla muchos estilos y tú tienes uno propio. ¿Qué es el ‘faranduleo’?

El ‘faranduleo’ es una manera de tocar, una manera de sentir la música, con la que yo me he ido expresando. Se trata de tocar, mezclar y fusionar todos los estilos posibles. Temas relacionados con el día a día. De cualquier simpleza se puede hacer un tema. Siempre coloreo y mezclo estilos, que es lo que me identifica, lo que yo defino como ‘faranduleo’. El mundo de la farándula y el artisteo me ha llamado siempre muchísimo la atención. Disfrutar de la música y de cualquier manifestación artística. Entonces, el término nace de un tema que creé que se llama faranduleando, que habla de estilos musicales y de la acción de tocar. No obstante, tengo canciones de todos los estilos: rock and roll, blues, flamenco, reggae, funky… de todo un poco.

Empezaste como artista callejero, ¿qué aprendiste de esa etapa?

Estuve tocando en la calle al principio, en Badajoz. Empecé a tocar, a poner en común mis canciones. En micros abiertos, en algún que otro bar y sobre todo en la calle Menacho. Veníamos a tocar, mi compañero y yo tocábamos mucho ahí. Ese momento te enseña a estar de cara al público, a tener mucha interacción con la gente. Eso es súper importante, es lo que más me dio la calle.

Lanzas muchos mensajes reivindicativos, ¿qué es lo que te inspira?

Sobre todo el tema del tren. En Extremadura siempre ha sido un tema que nos ha tocado en algún momento a cualquier extremeño. A la hora de viajar siempre hemos tenido dificultades. Por eso siempre ha sido también un tema importante. Yo tengo una canción que habla de la ausencia del tren. Siempre con un toque metafórico, utilizando metáforas y muchas alegorías. Diciendo cosas pero de manera sutil, por así decirlo.

¿Qué supone para ti tu tierra? ¿Siempre has tocado en territorio extremeño?

Es muy bonito. Llega un punto en el que el público ya te conoce. No por tocar en grandes escenarios. Simplemente por estar aquí, por estar siempre al pie del cañón. Tocando en cosas sencillas, en bares, en situaciones, en momentos. En algún que otro festival. Fuera, he actuado cuatro veces en Madrid. Dos me salieron bien y otras dos me salieron mal. Tienes la opción de que salgan bien las cosas pero depende de muchos factores, sobre todo de si la gente va a los bolos. También he tocado en Mallorca un par de veranos. Y estuve tocando en la calle. He tocado en los locales y en los micros abiertos. Además, he tocado en parte de Portugal: en Lisboa, en la calle, sobre todo. En Galicia en zonas de calle. Y bueno, en gran parte de Extremadura, mi tierra.

¿Trabajas en solitario? ¿Tienes a alguien con el que trabaje contigo?

Tengo un compañero que se llama Baigo y que toca conmigo en la gran mayoría de los conciertos. Solemos ser los dos, pero esto depende un poco del negocio de la música. Se basa en vender el producto, en llamar a las puertas y que la gente te acepte. Y que te den un bolo, que te den un concierto. Y tú ya dependiendo del presupuesto que te dan, que no suele ser siempre el mejor, vas por un camino u otro. Además, la música está jerarquizada y dependiendo de eso vas con un formato o vas con otro.

El cantante Flako Rodríguez en la Catedral de San Juan, Badajoz. / Santi García

¿Qué es lo más difícil de ser músico hoy en día?

Es un mundo complicado. Tampoco tengo muchos espacios para ello. En Badajoz, en Extremadura, donde sea, debería haber un acceso más fácil para las bandas. Para que tocásemos en las salas y nos dieran más oportunidades. Más oportunidades para los grupos extremeños y más oportunidades para la música, más cabida. Es complejo, pero más festivales, más cosas culturales en las que puedan tocar grupos y bandas que no sean los mismos de siempre. Ni los grandes grupos, ni gastarse grandes presupuestos, pero es necesario. En Extremadura hay muchísimos grupos.

En relación a grupos extremeños, ¿qué opinión tienes del fenómeno Sanguijuelas de Guadiana?

Está bien que surja. Tocaron en el Moon hace un par de años, en Mérida. Es un impacto porque ves a un grupo de chavales de Extremadura haciendo música. Tienen muchísimo valor y es una cosa importante. Sin embargo, pienso que la música no es solo un momento. No es llevar dos años tocando y tener un poco de suerte. Hay muchísimas bandas que llevan muchísimo tiempo en Extremadura y que suenan muy bien. Y que no han tenido todavía ese punto. Porque al fin y al cabo, siempre sueles necesitar a alguien que te eche un cable y te promueva de alguna manera. Yo estoy esperando a ver si encuentro un mánager o algo. Si conozco a una persona, intento arrimarme. Yo las cosas las pongo fáciles porque cuento con equipo, con músicos. Músicos buenos.

¿La actuación que más te ha marcado?

La actuación que tuve este verano. Porque este verano ha sido un verano bueno. Cada semana tenía dos o tres bolos. Si te lo montas bien, está estupendo. La actuación que tengo que remarcar, lógicamente, es la actuación del Alcazaba Festival, que hice de telonero, de mi ídolo, Manu Chao, uno de mis referentes. Siempre he estado escuchando su música. Y de buenas a primeras te pones allí y tocas… es impactante. Tocas delante de dos mil, tres mil personas.

¿Tienes alguna rutina antes de salir al escenario?

La verdad es que no sé cuántos conciertos llevo, pero llevo cerca de doce años tocando. Y antes de Flako Rodríguez ya hacía conciertos con otras bandas. Habitualmente intento buscar un momento de tranquilidad antes del concierto y estar relajado. Hay veces que puedes, hay veces que no, pero intentas estar tranquilo, estar todos bien atados, que el equipo esté en su sitio. Son muchos asuntos.

¿Siempre te has dedicado plenamente a la música?

Hace unos años trabajé un tiempo en el campo. Pero siempre he querido y trabajo haciendo conciertos. Lo único que he hecho en mi vida prácticamente desde que tengo uso de razón es tocar música. Tocar música, tocar en conciertos, y eso va a ser lo que voy a seguir haciendo. Como no me dedique plenamente a esto, uno solo no puede levantar un proyecto. No es solo componer y hacer conciertos, es el tema del marketing, es el tema de darte a conocer. El moverse, mover fichas, echar dossieres en los bares, en los restaurantes, en todos lados para poder tocar. Hay que currar mucho.

¿Cómo es un día normal en la vida de Flako Rodríguez?

Me levanto temprano, ocho o nueve de la mañana, me tomo un café, reviso el correo, y luego empiezo a ensayar un poco, a preparar el repertorio que voy a ir tocando en esos conciertos próximos. Después me pongo a enviar mensajes a diestro y siniestro, a salas y a ayuntamientos, presentando y trabajando en proyectos, alguna cosa en la que engloben más bandas, para atraer más público y que sea una cosa más seria y así obtener un poquito más de presupuesto más a largo plazo. También hay momentos en los que compongo, grabo en casa también para no olvidar ciertas cosas y son momentos sobre todo ahora en invierno, que se acerca más la fecha de menos bolos y hay que apretar un poquito más, pues eso, ensayo mucho. En verano cambia el rollo, te salen muchas más cosas.

¿Próximas actuaciones?

He ganado el concurso junto con cuatro bandas y actuaré esta noche en el Badafest 2025. Vamos a tocar a partir de las 20.00h, en el palacio de congresos, y con muchas ganas de repartir repertorio. Es bonito que por tocar un tema tengas un beneficio y un logro y eso sí que me gustaría remarcar que hubiese más espacios y más sitios, más facilidades para los músicos, más concursos, concursos, festivales, llámalos como quieras.

¿Proyectos más a largo plazo que tengas?

Grabar un disco. Tengo mis temas en Spotify y en todas las plataformas. He grabado un nuevo tema con el percusionista de Manu Chao, Miguel Rumbao, que no solo es el percusionista de Manu Chao, sino que es un artista también que tiene sus temas y se mueve también así como yo. Tiene su repertorio, su manera, su estilo. Y con él he grabado ahora mismo un tema que se llama Arena, que lo compuse yo. También invito a escucharlo a todo el mundo.

¿Cuál sería tu meta en la música?

Tener estabilidad. Es muy difícil llegar a tener una estabilidad constante. Yo no sé si a raíz de hacerme autónomo, a raíz de entrar en cosas más abiertas, en recorridos más abiertos y giras más grandes, en fin, llegar a una estabilidad. Yo no descarto irme de aquí tampoco. Hay que moverse, de hecho. Yo he estado yendo a Cáceres y toco en Cáceres como si fuera de allí, en las calles… hay que moverse, hay que respirar otros lugares y que la gente de otros sitios también te conozca. Pero sí que me gusta mucho tocar aquí por mi tierra.