Mateo Giralt: «Este premio es un impulso para coger el toro por los cuernos y levantar el club»

¿Qué significa para el Club Taurino Extremeño de Badajoz recibir este galardón?

Punto número uno: estamos muy agradecidos. Y punto número dos, significa un reconocimiento a los 75 años de historia de este club. Nos sentimos muy honrados de recoger un premio que reconoce la labor que ha desarrollado el Club Taurino de Badajoz para la tauromaquia y para toda Extremadura durante los últimos 75 años.

¿Cree que su labor como presidente ha sido un detonante para recibir este galardón?

Este premio no reconoce solo lo actual e individual. Es un reconocimiento a aquellos primeros cinco socios fundadores que se reunían en el Bar La Mezquita en aquellos duros años de Posguerra y que a pesar de todo, levantaron este proyecto con ilusión. Es un reconocimiento a todos aquellos que han pasado por nuestro bar del Club Taurino y un reconocimiento a todos aquellos que mantiene vivo este club.

¿Por qué cree que la Junta de Extremadura les otorga este galardón?

Por el peso que de nuestra labor en la sociedad extremeña y nuestra lucha incansable por en la difusión y preservación de la tauromaquia y la cultura taurina en Extremadura. Por nuestra presencia y voz en las ferias y festivales de México. Por una de las labores culturales más importantes que hemos tenido, la creación de la semana taurina pacense, que lleva 44 años celebrándose y por donde han pasado grandes nombres y personalidades del toreo como Don Álvaro Domé y Don Eduardo Miura. Y por supuesto, por la creación de la primera escuela taurina de Extremadura, actualmente una de las más importantes de España, que estuvo a manos del club durante 12 años, y que Luis Reina acabó encumbrando.

Comparten galardón con el Ayuntamiento de Fregenal y con Morante de la Puebla.

Correcto. A nosotros nos hace mucha ilusión compartirlo con el Ayuntamiento de Fregenal, que es una población muy taurina con la que tenemos a nivel personal muchísimo vínculo, y sobre todo conocer ese día al maestro Morante de la Puebla, que para nosotros es una ilusión tremenda. Compartir este premio con Morante, que es un torero dentro de la plaza y fuera de la plaza y una figura máxima en la historia del toreo es un mérito tremendo.

En los últimos tiempos la situación del club no ha sido la idónea. ¿Puede ser este premio el detonante de una revolución?

En 75 años de historia, lógicamente hemos pasado momentos buenos, malos y regulares. Ahora, no estamos en uno de los mejores momentos y por eso estamos doblemente agradecidos a la Junta de Extremadura. Esto llega como un acicate y un espadazo para que tiremos para delante. Es una inyección fuerte de ánimo. Es un impulso para coger el toro por los cuernos, levantar el club y ponernos otra vez en el orbe.

¿Cuál es el objetivo del Club Taurino?

Cómo siempre venimos indicando, lo que más nos aficiona es la tauromaquia y la defensa del mundo cultural, que una de sus facetas, es la cultura taurina. Y buscamos resaltar y mostrar la importancia del mundo del toro, no solo en la cultura, sino también en la concordia y en la convivencia entre la sociedad.

¿Está la tauromaquia en un buen momento?

La tauromaquia vive un momento estratosférico. Estamos mejor que nunca. La última corrida celebrada en Madrid para cerrar la feria de otoño el 12 de octubre se retransmitió vía streaming y la vieron unas 600 millones de personas de todo el mundo.

¿Por qué cree que la tauromaquia vive este momento de auge?

La tauromaquia está en un momento de auge porque está siendo un revulsivo ante un mundo virtual y hecho a la multicopia sin personalidades ningunas. La tauromaquia nos enfrenta y nos pone en órbita con la realidad de la vida y nos pone los pies en el suelo.

Las personas que no son aficionadas consideran la tauromaquia como algo violento. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es cierto que nos achacan de violentos, asesinos, vándalos... Y la verdad que somos el norte de la sociedad y el espejo donde tienen que mirarse. Actualmente, a un partido de fútbol u otras actividades culturales tiene que asistir más policías que público. A nosotros con dos policías jubilados que mantengan el orden nos vale. Somos gente educada y exquisita. La convivencia es muy importante y muchos otros no pueden presumir de tenerla. La gente dice que estamos en un mundo violento y primario y nosotros decimos que estamos en un mundo de arte, cultura y convivencia.

¿Y para usted qué significa la tauromaquia?

La tauromaquia es una forma de expresar el mundo del toro de una manera más refinada y educada. Se trata de un arte y no de una ciencia, porque la ciencia se razona y el arte se expresa. Lo que sientes al ver un capotazo de Morantes no se puede explicar. Es como el misterio de la Santísima Trinidad. Para mí es como cuando ves un cuadro de Picasso o escuchas música de Beethoven. Lo que te genera es inmenso pero no sabes explicarlo.

Hábleme sobre el futuro del club.

Yo la verdad que estoy contento. En Badajoz la gente me para por la calle y me animan para que saquemos esto adelante. Veo un cambio de tendencia en los pacenses. Y hemos triplicado el número de socios, por lo cual, bueno, son pasitos que hemos dado, aunque todavía nos queda mucho camino, pero bueno, digamos que hemos cambiado el rumbo del transatlántico.

¿Algún proyecto a futuro?

Pues hay dos. El primero es cambiar de sede, y segundo, recuperar a la gente joven. Queremos incidir en ese camino. Porque los jóvenes están asistiendo a las plazas de toros en masa, y queremos que también lo hagan a nuestro club. Ese es el camino a seguir.