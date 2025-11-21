Once artistas transforman y reescriben la historia en el Meiac

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz acoge hasta el próximo 5 de abril de 2026 la exposición 'Esto es lo verdadero', una muestra colectiva de once artistas procedentes de Europa e Hispanoamérica donde transforman y reescriben la historia bajo el comisariado de Adonay Bermúdez.

A través de fotografías, instalaciones, esculturas y 'vídeoperformances', Tania Candiani, Alejandro de la Guerra, Regina José Galindo, Patrick Hamilton, Abel Jaramillo, Voluspa Jarpa, Teresa Margolles, Nuno Nunes-Ferreira, Lotty Rosenfeld, Acaymo S. Cuesta y Avelino Sala proponen lecturas paralelas de relatos históricos oficiales con el fin de "cuestionar y lapidar el conocimiento legitimado y evidenciar el poder de la resistencia ciudadana".

Este proyecto expositivo debe su título al último de los 82 grabados que Goya elaboró en 'Los desastres de la Guerra', "el único que ofrece serenidad y esperanza y que introduce la posibilidad defuturo y la transformación social a la que hacen referencias las diferentes creaciones de esta exposición", ha señalado el comisario Adonay Bermúdez en el acto de presentación celebrado en el Meiac.

Distintos artes

Entre las obras se pueden apreciar distintos estilos de arte. La muestra se abre con Voluspa Jarpa, con la 'vídeoperformance' 'Opera emancipadora', donde la cantante ficciona un diálogo entre el coro de los "dominantes" y el coro de los "subalternos" para dar una tercera voz a los "emancipados".

La serie también cuenta con un espacio reservado al pueblo y la libertad. En él se encuentran las obras 'No more heroes', de Avelino Sala, y 'La Caída', de Alejandro de la Guerra. La primera es una serie de esculturas ecuestres, en la que el autor, con una radial, ha cortado las cabezas de los jinetes para criticar las tradiciones históricas de la representación del poder. Por su parte, 'La Caída, es una videoperformace donde el artista recrea la caída del dictador Somoza García invitando al público a derrocar su estatua.

Acaymo S. Cuesta, mediante una intervención en pared y la creación de una escultura, muestra a 'El verdadero Wilhem' (Guillermo Tell), arrebatándole su característica ballesta y dándole el arma reglamentaria del ejército suizo.

El epicentro de la exposición lo forman las instalaciones de Tania Candiani y Nuno Nunes ´Ferreira. La mexicana, en cosido y bordado, retoma fotografías de mujeres gritando en manifestaciones feministas de todo el mundo. La instalación de Nunes-Ferreira, elaborada con periódicos, centra su discurso en la Revolución de los Claveles.

Representación extremeña

La exposición integra dos obras del extremeño Abel Jaramillo, "representante de una generación joven que ha irrumpido con fuerza en el panorama nacional". Sus obras, 'Bailes regionales' y 'Conspiraciones #2' dotan a la muestra "de la historia y construcción del pueblo extremeño".

'Esto es lo verdadero' es la última exposición temporal del Meiac en 2025. Podrá visitarse de forma gratuita hasta el 5 de abril de 2026.