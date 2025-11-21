Premios IPFest 2025: la innovación y la tecnología reciben sus galardones en Badajoz

La segunda edición de los Premios IPfest Extremadura ya tiene ganadores. El Edificio Metálico del Campus Universitario de Badajoz ha acogido la entrega de estos galardones, promovidos por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y Fundecyt-Pctex, que reconocen a nivel nacional patentes innovadoras, proyectos de divulgación científica, iniciativas empresariales y startups tecnológicas, así como a investigadores que impulsan la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y la industria.

En total, se han entregado diez galardones en categorías nacionales y regionales, reconociendo tanto la ciencia, investigación e investigación desarrollada en Extremadura como aquellas iniciativas que destacan a nivel de todo el país.

Así, el Premio Da Vinci a las Humanidades ha sido otorgado en la categoría nacional al investigador Romain Mauger, del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, cuyo proyecto europeo ha sido el primero concedido a Extremadura por el Consejo Europeo de Investigación con una financiación de 1,5 millones de euros, y que propone nuevos marcos jurídicos a nivel europeo para una transición energética sostenible desde una perspectiva humanista.

Este galardón, además, ha sido reconocido a nivel regional, situando a Mauger como el único premiado en ambas categorías y demostrando que la investigación desarrollada en Extremadura tiene proyección y relevancia internacional.

El Premio a la Patente con Más Repercusión ha distinguido a Innogestiona Ambiental, de Patricia Mora, por su 'Aljibe Inteligente', un sistema autónomo que permite abastecer de agua únicamente a animales identificados electrónicamente, reduciendo riesgos sanitarios y optimizando recursos en entornos agroganaderos.

En el ámbito de la difusión cultural, el Premio Divulgación ha recaído en Calibram, de la Universidad de Extremadura, por su trabajo en la reinterpretación y socialización del canon literario, transformando la base de datos “Branding the Canon” en una plataforma participativa y accesible para la ciudadanía.

En la categoría científica, el Premio ConCiencia ha reconocido al catedrático Fernando Pulido de la Universidad de Extremadura por el Proyecto Mosaico, una iniciativa pionera que combina gestión del territorio, actividad agroforestal y participación ciudadana para prevenir incendios y dinamizar el medio rural.

El Premio ScaleUP ha sido otorgado a la empresa Renacen, referente internacional en soluciones avanzadas de software, visualización 3D y realidad virtual para el sector aeronáutico.

Por su parte, el Premio al Impulso Investigador a la Transferencia de Conocimiento ha distinguido a Ana Beatriz Rodríguez Moratinos, catedrática de la Universidad de Extremadura, por una trayectoria ejemplar integrando investigación en fisiología, nutrición y bioactivos con su aplicación industrial y la generación de patentes.

Finalmente, el Premio a la Startup de Base Tecnológica ha sido concedido a Somos Emotion por su aportación a la movilidad sostenible y la energía fotovoltaica mediante soluciones de ingeniería y software innovador.

CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA POR TODO EL PAÍS

IPfest 2025 se ha celebrado de forma simultánea en 17 ciudades españolas, una por cada comunidad autónoma, consolidándose como el mayor evento nacional dedicado a reconocer la transferencia de ciencia, tecnología e innovación. Además de Badajoz, las sedes incluyen ciudades como Sevilla, Zaragoza, Vigo, Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid o Murcia, entre otras.

Así, la ciencia que se hace en Extremadura ha sido reconocida a nivel nacional por el jurado de los premios IPfest, formado por un plantel de reconocidos investigadores y expertos nacionales en transferencia de conocimiento y tecnología, procedentes de organizaciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro Nacional de Biotecnología, la Universidad de Castilla-La Mancha o la Universidad de Girona, entre otros.

Estos premios están cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos del Programa Feder Extremadura 2021-2027.