Tres años de prisión por vender droga en el garaje de su casa en Badajoz

Un joven ha sido condenado a 3 años de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por vender droga en el garaje de su casa en Badajoz.

La fiscalía solicitaba inicialmente 6 años de cárcel para él por un delito de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, pero tras alcanzar un acuerdo con la defensa, ejercida por Alfredo Pereira, la pena se ha rebajado a la mitad, al tenerse en cuenta la atenuante de drogadicción. La Audiencia de Badajoz dictará sentencia de conformidad.

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a 2022. Según la fiscalía, al menos desde mayo de ese año, en ocasiones el procesado utilizaba como punto de venta de cocaína el garaje de su domicilio y también se desplazaba a bordo de diversos vehículos a lugares concertados con sus clientes para la entrega de la droga.

El 13 de agosto, fue seguido por la Policía Nacional hasta una gasolinera, donde había quedado previamente con un consumidor para venderle medio gramo de cocaína. Ambos se dirigieron en el coche en el que iba el condenado y fueron interceptados antes de que se realizara el pase. Los agentes localizaron, ocultos bajo los asideros del vehículo, 5 envoltorios con cocaína, con un valor en el mercado ilícito de más de 500 euros.

Registro

Ese mismo día, se procedió al registro de su vivienda, donde se hallaron más envoltorios con droga, de los que hubiera obtenido 5.758 euros de su venta por dosis, así como útiles para la distribución de sustancia estupefacientes (balanza de precisión, recortes circulares para las dosis y una máquina de envasar al vacío), así como 8.460 euros en metálico y dos vehículos pertenecientes a terceros.

La defensa solicitará que su representado, sin antecedentes penales, no ingrese en prisión. La fiscalía no se opondrá a la suspensión extraordinaria de la pena de cárcel, siempre que no delinca durante el tiempo de la condena, abone la multa y se someta a un tratamiento de desintoxicación.

La droga incautada se destruirá, el dinero se decomisará definitivamente y los vehículos intervenidos -una moto y dos turismos- serán devueltos a sus titulares, ajenos a estos hechos, según su abogada, Rosa Dorado.