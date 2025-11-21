Velas que se apagan y mujeres que se ocultan bajo una tela negra: así será el 25N en Badajoz

Una a una, se irán nombrando a las 44 mujeres fallecidas desde el 25 de noviembre del año pasado y a medida que se escuchen sus nombres y apellidos se irán apagando velas y la mujer que las porta se cubrirá con una tela negra que simboliza su desaparición de la vida y la oscuridad que se cierne sobre su familia, sus huérfanos, sus amigos, sus seres queridos. Así conmemorará la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como ya es tradicional, Mujeres Progresistas convocará una manifestación el próximo martes, que saldrá a las 18.00 horas de la avenida de Colón, en la puerta de los juzgados, y terminará en el paseo de San Francisco, junto al quiosco, si no existen impedimentos, pues ya se han instalado las casetas del mercado navideño. Será allí cuando tenga lugar el acto simbólico de las velas que se apagan y las mujeres que se cubren de negro. El manifiesto será leído por Guadalupe Jerez, periodista de Canal Extremadura Radio.

La lectura de los nombres de las mujeres y menores asesinados se acompañará con la música al piano de María Rodríguez y el violonchelo de Ángeles Soto, ambas de la Orquesta de Extremadura. Todo el acto estará traducido a la lengua de signos por Marina, de la Asociación de Personas Sordas de Badajoz.

Para presentar lo que se ha preparado para este día, ha comparecido este viernes la presidenta de esta asociación, Isabel Franco, que ha comenzado recordando que hace 26 años la ONU designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia que se ejerce hacia las mujeres y las niñas. "26 años y tenemos que seguir convocando esta rueda de prensa para hacer el mismo llamamiento, con la misma indignación y la misma impotencia", ha relatado.

Bulos

Franco ha recordado que en lo que va de año han sido 38 las mujeres asesinadas por violencia machista y 4 menores por violencia vicaria. 24 mujeres eran de origen español y 14 de otros países. "Esta cifra desmiente el bulo de que la mayoría de asesinatos machistas son perpetrados por inmigrantes". De todos los casos, solo 9 mujeres habían denunciado y en 2 continúa el proceso. "Otro mito desmentido, el de las denuncias falsas".

Este año ha sido especialmente trágico en Extremadura, donde tres mujeres han sido víctimas de asesinatos machistas.

La presidenta de Mujeres Progresistas ha denunciado que la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas "sigue sin ser una prioridad para los gobiernos". Ha llamado la atención sobre un dato especialmente doloroso: una de cuatro mujeres en el mundo ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja y casi 1 de cada siete, en el último año. Preocupan especialmente los datos que afectan a las jóvenes entre 15 y 19 años: un 23,3% han sufrido violencia sexual por parte de su pareja y un 16% solo en el último año.

"Desgraciadamente -ha mencionado Isabel Franco-, son muchas las formas de violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos, laboral, económico, social, emocional, sexual y otros". Una violencia que se intensifica en todas las crisis. Por eso, las mujeres "siempre hemos estado, estamos y seguiremos estando en la lucha, por defender unos derechos que el machismo recalcitrante nos niega".

Franco ha recordado que se cumplen 50 años del final de la dictadura que arrebató a las mujeres muchos derechos que no recuperaron hasta los años 80, gracias a la democracia y el feminismo. "Una democracia que ahora algunos quieren revertir pretendiendo eliminar los avances conseguidos". Por eso, ahora las mujeres deben de ser conscientes "de lo poderosas que somos cuando trabajamos juntas por un objetivo". No se trata, según Franco, de mujeres contra hombres, sino de igualdad.

Isabel Franco ha invitado a "toda la ciudadanía de Badajoz" a que acuda el martes a la manifestación, para "romper el silencio y condenar los asesinatos y la violencia de cualquier tipo que se ejerce sobre las mujeres".