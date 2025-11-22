Armonías de familia: Un abuelo y su nieta transforman su vínculo en música en Badajoz

La música en Badajoz nos trae historias como la de Daniel López Chavero, de 83 años, y Sofía Núñez López, de 27. Son abuelo y nieta, y comparten escenario formando un dúo musical.

"Le fui cogiendo poco a poco el gustillo al mundo de la música. Iba a casa de mi abuelo que se ha dedicado muchos años a la música, me ponía canciones y empezábamos a cantar", confiesa Sofía Núñez cuando rememora de dónde viene su pasión por la música.

Pero los comienzos de este dúo vienen del pasado musical de Daniel López, que participó en orquestas, concursos radiofónicos y piso diferentes escenarios de la región. "Mi abuelo ya hacía conciertos en Badajoz, incluso por toda Extremadura. Un día me invitó a uno y me dijo que por qué no hacíamos algo juntos, ya que estábamos constantemente en el estudio. No está tan visto esto de que abuelo y nieta actúen juntos y a él le hacía mucha ilusión. Debutamos en el Corte Inglés, mi abuelo fue allí a hablar y nos invitaron. A la gente que fue al concierto aquel día le gustó mucho. Para mí, que nunca me había subido a un escenario, fue increíble. Desde entonces empezamos a hacer cosas, nos invitaban a los pueblos, dábamos conciertos en favor de causas benéficas y desde entonces hacemos unos o dos al año", explica Núñez.

El abuelo pone de relevancia la relación fuera de la música como especial, entrañable. Una conexión que también destaca la nieta, "es especial desde el minuto uno, al final yo soy su primera nieta, y es verdad que yo cuando estoy cantando con él o ensayando tenemos una conexión que no es que lo diga yo, creo que la gente también lo percibe, es especial, diferente. Yo me siento la persona más feliz del mundo cuando estoy con él".

Daniel y Sofía, abuelo y nieta. / CEDIDA

Música familiar

Y aquí es donde se mezclan ambas generaciones. Daniel reconoce que influye muchísimo en los gustos musicales la diferencia de edad, "le hago cantar las canciones que a mí me gustan y que han sido el norte de mi vida, en ese romanticismo. Son canciones muy populares, prácticamente clásicas, a los jóvenes también les llegan a gustar, por ejemplo el My Way".

"Yo ahora porque ya estoy, como dice mi abuelo, más mimetizada, pero es verdad que a nivel de canciones, pues él claramente va a canciones de su época, que son preciosas, no digo que no, pero es verdad que cuando las empezamos a ensayar, no las conocía tanto como él. Yo propongo alguna, pero a él a lo mejor le cuesta más otros estilos", comenta Sofía Núñez.

A Daniel López, le gustan estilos clásicos como baladas o boleros. A pesar de estas 'peleas', lo que prima es el lazo familiar. "Le voy a dedicar una canción en el próximo concierto a mi nieta Sofía, la pondré para que la escuche la gente".

Más que un proyecto

Ni los galardones ni las sales llenas que tiene Daniel en su haber se pueden comparar a la felicidad que le proporciona este proyecto, confiesa que "es el que más me ilusiona".

"Intento aprender cada día de ella. Tiene una voz muy dulce, muy bonita, con una vibración que a mí me encanta. Esto lo ratifican los éxitos que hemos tenido, sobre todo en la Residencia Universitaria Hernán Cortés, donde hemos hecho ya más de seis o siete conciertos y siempre se nos ha llenado la sala a tope", deduce Daniel López. Allí vivieron una de las actuaciones que tienen grabada en la memoria. "La primera vez nos impresionó, aquello se llenó, aunque la sala no es muy grande, la sensación de tener a la gente en la puerta, y hacer cola porque no se cabía, se nos ha quedado grabado para toda la vida. Fue una actuación maravillosa", manifiesta el abuelo.

Ambos reconocen que el público al que llegan suele ser más de avanzada edad, aunque también suelen llenar sus conciertos familias que van en conjunto a disfrutar las actuaciones.

De momento no se marcan ningún reto musical ni a corto, ni a largo plazo. "Mi nieta es médico, tiene un sacrificio enorme todo lo que hace, no tiene mucho tiempo libre. Al final tiene que consolidarse en su trabajo y esto es nuestra afición. Para mí, no es ni más ni menos que una reminiscencia de melancolía de todo lo que yo soñé un día que pudo ser y no fue, pero de ahí nada más", dilucida Daniel López.

Un proyecto familiar que necesita tiempo y que conlleva muchos gastos en material y equipos, pero que se contrarresta y equilibra con la pasión de un abuelo y una nieta que recorren juntos un camino que se ilumina cada vez que suben al escenario.