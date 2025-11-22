Endesa moderniza la subestación eléctrica de Alvarado (Badajoz) con 4,6 millones de euros

La compañía Endesa continúa con los trabajos de modernización de la subestación eléctrica de la pedanía pacense de Alvarado, que tienen como objetivo incrementar su capacidad y fiabilidad.

Esta actuación, con una inversión que supera los 4,6 millones de euros, permitirá mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona y facilitar la integración de energías renovables, según destaca la empresa.

El proyecto contempla la sustitución de los dos transformadores principales, que pasarán de 70 megavoltio- amperios a 125, aportando "mayor capacidad y robustez a la red". Estos trabajos, desarrollados por empresas colaboradoras y personal técnico especializado, han permitido completar con éxito la sustitución del primero de los transformadores, que entró en servicio el pasado 7 de agosto. En estos momentos, se están ejecutando las labores para el cambio del segundo transformador, para completar la renovación prevista.

El peso de una locomotora

Cada sustitución, según explica Endesa, implica una maniobra logística de alta complejidad, con el desplazamiento de una carga de 114 toneladas, equivalente al peso de una locomotora de tren.

Esta operación requiere una "planificación exhaustiva" y una coordinación precisa en materia de seguridad, para garantizar la integridad de las instalaciones y la protección del personal que lleva a cabo los trabajos.