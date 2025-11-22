«No hace falta ser un superhéroe para salvar una vida»: primeros auxilios en el parque Castelar de Badajoz

El parque de Castelar de Badajoz se ha convertido este sábado en una improvisada clase al aire libre, donde aprender a actuar en una emergencia, ha sido tan sencillo como acercarse a una mesa y dejarse guiar por un médico voluntario.

Allí, Semergen Extremadura (Sociedad de Médicos de Atención Primaria) junto a los Colegios Oficiales de Médicos de Cáceres y Badajoz, ha ofrecido la oportunidad de practicar maniobras que pueden salvar vidas, desde la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la maniobra de Heimlich, habilidades que pueden resultar decisivas ante una parada cardiorrespiratoria o un atragantamiento grave.

La actividad sanitaria -abierta a toda la población- ha formado parte de las IX Jornadas de Actualización y Encuentro de Semergen Extremadura, celebradas desde ayer en el Hotel Zurbarán. Aunque el grueso de la programación ha estado dirigido a profesionales de Atención Primaria, esta actividad ha trasladado la formación a la calle con un objetivo claro: acercar herramientas de primeros auxilios a cualquier pacense.

“Es fundamental que la gente conozca estas técnicas porque esto le puede pasar a cualquiera" Ignacio Araujo — Médico de familia y presidente de Semergen

Durante las tres horas del taller, decenas de personas se han acercado a los puestos instalados en el parque para practicar con maniquíes, resolver dudas y familiarizarse con los pasos básicos para actuar en caso de emergencia. Familias, personas mayores, jóvenes y curiosos que paseaban por la zona se han sumado a las demostraciones.

Un vecino de Badajoz asiste al taller de primeros auxilios celebrado en el parque de Castelar. / Jota Granado

Durante la sesión, el doctor y presidente de Semergen, Ignacio Araujo, Ha señalado que “es fundamental que la gente de a pie conozca estas técnicas y pueda intervenir en caso de emergencia, porque esto le puede pasar a cualquiera: a un familiar, a un amigo o a un compañero de trabajo y ha insistido en que la clave está en “actuar rápido y con calma”, aunque en determinadas situaciones -reconoce- “haya que tener un poquito de sangre fría”.

Una demostración para abrirse a la comunidad

El presidente de la sociedad de médicos ha subrayado que la iniciativa busca acercar la medicina a la ciudadanía. “Hemos decidido salir, darnos a conocer y abrirnos a la comunidad para enseñar cosas que son muy importantes y que pueden proteger a las personas y ha recordado que no es necesario tener conocimientos sanitarios avanzados para marcar la diferencia en una emergencia: “No tenemos que ser superhéroes ni médicos. Lo único es saber qué hacer, esas cuatro cositas básicas en el momento adecuado”, ya que, asegura, el primer minuto es decisivo: “Si presenciamos un desvanecimiento o una parada respiratoria y actuamos en el momento, las posibilidades de éxito son muy altas”.

Experiencias que dejan huella

Durante su trayectoria profesional, Ignacio Araujo ha vivido muchas situaciones de emergencia, pero algunas siguen muy presentes en su memoria. Cuando se le pregunta por un caso concreto, no duda: “Recuerdo muchos, pero uno que me llamó especialmente la atención”.

Cuenta que ocurrió cuando viajaba con la familia a Jaén, rumbo a una comida en el campo. “Nada más bajar del coche, empezaron a gritar ‘¡un médico, un médico!’, y al acercarnos, encontramos a un hombre inconsciente, tumbado en el suelo tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. “Mi mujer es enfermera, así que entre los dos empezamos a hacer la reanimación”.

El hombre recuperó el pulso. Había sufrido un infarto. Ambos lo acompañaron en la ambulancia. “El hombre está muy agradecido. Siempre que nos ve en el pueblo nos lleva una lata de aceite y unas botellas de vino”, recuerda con una sonrisa. “Actuamos en el momento y eso le salvó la vida. Por desgracia, otras veces no se ha podido hacer nada, pero por lo menos te queda el sentimiento de haberlo intentado”.

Atragantamientos: actuar sin perder la cabeza

Uno de los momentos más pedagógicos de la sesión ha sido la explicación de cómo actuar ante un atragantamiento, especialmente en niños, un tema “muy delicado”, ha admitido Araujo.

Ha contado que el instinto de muchos padres -coger al niño en brazos y salir corriendo- es contraproducente. “Lo peor que pueden hacer es correr con el niño en brazos porque al trotar el cuerpo extraño se clava más”, ha explicado y según sus conocimientos, lo correcto es colocarlo boca abajo y aplicar unos golpes controlados en la espalda. “Son dos cositas básicas, pero pueden evitar una tragedia”.

También ha resaltado que jamás debe ofrecérsele agua a quien se atraganta. “Cuando te sientes asfixiado intentas coger aire, pero eso hace que el objeto se meta más hacia dentro. Hay que invitarle a toser, porque toser es lo que expulsa el cuerpo extraño”.

Araujo ha aprovechado para valorar la importancia que tiene la maniobra de Heimlich en estos casos: “Consiste en apretar en la base de los pulmones para que el aire salga con fuerza hacia arriba y empuje al objeto. Es esencial saber cómo hacerla”.

Carpa instalada en Castelar en la que se ha desarrollado el taller de primeros auxilios. / Jota Granado

El médico ha compartido además un caso curioso que vivió durante una visita a domicilio. Un hombre mayor se había atragantado con un trozo de carne de “gran tamaño”, que había tragado entero al no tener dientes y la solución la encontraron con una herramienta inesperada: “Lo sacamos con unas pinzas de dar la vuelta a los filetes que tenía la hija en casa. No llegábamos a cogerlo de ninguna manera, era imposible, pero gracias a esas pinzas pudimos acceder y extraerlo”.

"Vale la pena"

Entre los asistentes, las impresiones han sido muy positivas. Muchos han reconocido haberse acercado al parque porque “siempre habían querido aprender estas técnicas” y la actividad les ofrecía la posibilidad de hacerlo cerca de casa. Otros participantes han acudido porque consideran que en su trabajo pueden enfrentarse a situaciones de emergencia y valoran esta formación como algo muy necesario. Es el caso de Raúl Navarro, guardia civil, que ha indicado que aunque hace años recibió alguna formación básica, “si no vuelves a practicar las técnicas, se olvidan”, por lo que cree que “deberían hacerse más a menudo y llevarse a cabo también en colegios e institutos”.

Médicos y participantes del taller de reanimación cardiopulmonar y otras maniobras para salvar vidas celebrado en Badajoz. / Jota Granado

Al finalizar la mañana, los voluntarios han valorado de forma muy positiva la participación y han expresado su intención de repetir actividades similares en otros puntos de la región. “Si una sola persona se marcha de aquí sabiendo cómo reaccionar en una situación crítica, ya habrá valido la pena”, ha concluido el presidente de la sociedad organizadora.