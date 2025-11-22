Llega 'Yo, Folklore 2025': tradición, lírica e inclusión se mezclan en el nuevo espectáculo de Renacer

El Palacio de Congresos de Badajoz acogerá el próximo 29 de noviembre, a las 20:00 horas, la tercera edición de 'Yo, Folklore', el proyecto escénico creado por la Asociación Folklórica Renacer que continúa consolidándose como una de las propuestas culturales más innovadoras del panorama regional. El espectáculo, subvencionado por la Junta de Extremadura, ofrece una mirada contemporánea al folklore, articulando un diálogo entre la tradición, la lírica y nuevas formas de expresión.

"'Yo, Folklore' es un espectáculo muy especial", afirma Sergio Fernández Cebrián, director de Renacer. En esta ocasión, se centra en los romances como hilo conductor. Según explica, se trata de "un espectáculo único donde la lírica y la música tradicional se abrazan para contar nuestra historia común. Un viaje que une romances, coplas populares y fragmentos de zarzuela, recordándonos que todo lo cotidiano también se puede convertir en arte".

En el centro, la diversidad

La actriz, presentadora y activista Patty Bonet será la encargada de conducir la gala, aportando una sensibilidad especial y un enfoque que pone en el centro la diversidad. Para Fernández Cebrián, su participación supone un valor añadido: "Patty no solo presenta, sino que abordará una mirada necesaria, fresca y profundamente humana sobre lo que significa que la cultura sea realmente para todos".

Como ya es tradición, contará con la presencia de un coro infantil de ADICOREDEX, en esta ocasión será el formado por unos alumnos muy especiales: "En el escenario escucharemos la fuerza, la emoción y la autenticidad del coro del Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz, que nos recuerda que el folklore es memoria compartida, pero que también es inclusión, diversidad y vida", destaca el director.

No son los únicos invitados de la noche, se sumará la Asociación Folklórica Recordanzas, de Monroy, invitada en esta edición. Su participación aporta, en palabras de Sergio Fernández, "ese pulso tradicional que convierte cada jota, cada romance o cada pregón en parte de nuestra identidad". La parte lírica correrá a cargo del Coro de Cámara de Extremadura, dirigido por Amaya Añua, cuya intervención contribuirá a ensanchar los límites del diálogo entre música popular y canto coral.

Cartel anunciador del espectáculo 'Yo, Folklore' que celebrará Renacer en el Palacio de Congresos de Badajoz. / La Crónica

Folklore vivo y en evolución

Renacer, que ideó y dirige el proyecto, continúa así su propósito de mostrar un folklore vivo y en evolución. Tras haber explorado la unión del folklore con el teatro en la primera edición y con el circo en la segunda, esta tercera entrega profundiza en la riqueza lírica del patrimonio musical tradicional. Un camino coherente con la filosofía del colectivo, que, como recuerda su director, "lleva años trabajando para que nuestras raíces sigan vivas y, sobre todo, para que pertenezcan a todos".

Sergio Fernández sintetiza la esencia del espectáculo respondiendo a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué no perderse esta cita? "Porque no es un concierto más ni es una actuación de folklore más. Es un encuentro entre la calle y el teatro, entre la música culta y la música popular, entre la tradición y la modernidad". Además, indica un motivo más: "Veremos cómo lo que nació en las plazas, los pregones, las historias de pueblo, los romances, hoy se visten de escenario sin perder un ápice de autenticidad".

Fotografía del espectáculo producido por Renacer en 2024. / La Crónica

Pero quizá el corazón de 'Yo, Folklore' se encuentre en su defensa del valor comunitario del arte. Como afirma Fernández Cebrián, "es un espectáculo donde cada voz y cada cuerpo tiene un lugar. El folklore, por supuesto que sí que es folklore, pero también es emoción, es belleza, es memoria y es futuro. Es un espectáculo que se vive, que se comparte y, sobre todo, que nos recuerda quiénes somos".

Con esta tercera edición, Renacer reafirma su apuesta por una cultura accesible, transversal y en continuo diálogo con la sociedad. El 29 de noviembre, Badajoz volverá a encontrarse con su tradición para descubrir, una vez más, que el folklore sigue latiendo con fuerza, renovado pero fiel a su esencia.