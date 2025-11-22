El 28 de noviembre
Los sectores del textil y la moda se darán cita en el Circular Fashion de Badajoz
El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de Euroace y espacios de networking
Profesionales, diseñadores y marcas del sector textil y de la moda se darán cita el próximo 28 de noviembre en Badajoz para abordar los retos de la sostenibilidad y la economía circular desde una perspectiva creativa y empresarial, en el marco del encuentro 'Circular Fashion'.
Lo harán en el Edificio Metálico de la capital pacense, a partir de las 17,00 horas, según ha precisado este sábado la Junta de Extremadura.
El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de moda de Euroace y espacios de networking, configurando un programa que combina inspiración, conocimiento y colaboración profesional.
La jornada arrancará con la charla 'La moda también se reinventa', a cargo de Marta Vinhas, fundadora de Sensihemp; Itsaso del Rey, fundadora de JOSTUN y Sancha, de Tradición Popular.
A continuación, a las 19,00 horas se celebrará el desfile de moda y presentación de creaciones, con la participación de diseñadores y firmas como Águeda Valle Upcycling, Brave Of, Sensihemp, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Konceito.r, Emma Prieto, Juan Manuel Cruz, Marcelo Trigo, Cristian Galán, Rosa y Carmen Rodríguez con su marca DUE, y Nuria Delgado con Vintivintae.
El evento finalizará con un espacio de networking, en el que los asistentes podrán intercambiar experiencias y establecer contactos dentro del sector. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web de Extremadura Empresarial.
Cabe señalar que 'Circular Fashion' forma parte del proyecto Resotex: 'Repensando el sector textil y la moda sostenible', cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que impulsa la cooperación y la innovación en el ámbito textil sostenible.
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- Un café al precio del 2007: Este es el establecimiento más barato de Badajoz
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad
- Rebajan la pena a la empresaria portuguesa condenada en Badajoz por defraudar 7 millones de euros al fisco español
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse