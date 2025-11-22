Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 28 de noviembre

Los sectores del textil y la moda se darán cita en el Circular Fashion de Badajoz

El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de Euroace y espacios de networking

Cartel de la actividad Circular Fashion que se celebra el 28 de noviembre en Badajoz.

Cartel de la actividad Circular Fashion que se celebra el 28 de noviembre en Badajoz. / La Crónica

Profesionales, diseñadores y marcas del sector textil y de la moda se darán cita el próximo 28 de noviembre en Badajoz para abordar los retos de la sostenibilidad y la economía circular desde una perspectiva creativa y empresarial, en el marco del encuentro 'Circular Fashion'.

Lo harán en el Edificio Metálico de la capital pacense, a partir de las 17,00 horas, según ha precisado este sábado la Junta de Extremadura.

El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de moda de Euroace y espacios de networking, configurando un programa que combina inspiración, conocimiento y colaboración profesional.

La jornada arrancará con la charla 'La moda también se reinventa', a cargo de Marta Vinhas, fundadora de Sensihemp; Itsaso del Rey, fundadora de JOSTUN y Sancha, de Tradición Popular.

A continuación, a las 19,00 horas se celebrará el desfile de moda y presentación de creaciones, con la participación de diseñadores y firmas como Águeda Valle Upcycling, Brave Of, Sensihemp, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Konceito.r, Emma Prieto, Juan Manuel Cruz, Marcelo Trigo, Cristian Galán, Rosa y Carmen Rodríguez con su marca DUE, y Nuria Delgado con Vintivintae.

El evento finalizará con un espacio de networking, en el que los asistentes podrán intercambiar experiencias y establecer contactos dentro del sector. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web de Extremadura Empresarial.

Cabe señalar que 'Circular Fashion' forma parte del proyecto Resotex: 'Repensando el sector textil y la moda sostenible', cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que impulsa la cooperación y la innovación en el ámbito textil sostenible.

