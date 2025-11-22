Los sectores del textil y la moda se darán cita en el Circular Fashion de Badajoz

Profesionales, diseñadores y marcas del sector textil y de la moda se darán cita el próximo 28 de noviembre en Badajoz para abordar los retos de la sostenibilidad y la economía circular desde una perspectiva creativa y empresarial, en el marco del encuentro 'Circular Fashion'.

Lo harán en el Edificio Metálico de la capital pacense, a partir de las 17,00 horas, según ha precisado este sábado la Junta de Extremadura.

El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de moda de Euroace y espacios de networking, configurando un programa que combina inspiración, conocimiento y colaboración profesional.

La jornada arrancará con la charla 'La moda también se reinventa', a cargo de Marta Vinhas, fundadora de Sensihemp; Itsaso del Rey, fundadora de JOSTUN y Sancha, de Tradición Popular.

A continuación, a las 19,00 horas se celebrará el desfile de moda y presentación de creaciones, con la participación de diseñadores y firmas como Águeda Valle Upcycling, Brave Of, Sensihemp, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Konceito.r, Emma Prieto, Juan Manuel Cruz, Marcelo Trigo, Cristian Galán, Rosa y Carmen Rodríguez con su marca DUE, y Nuria Delgado con Vintivintae.

El evento finalizará con un espacio de networking, en el que los asistentes podrán intercambiar experiencias y establecer contactos dentro del sector. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web de Extremadura Empresarial.

Cabe señalar que 'Circular Fashion' forma parte del proyecto Resotex: 'Repensando el sector textil y la moda sostenible', cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que impulsa la cooperación y la innovación en el ámbito textil sostenible.