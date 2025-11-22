Con tarjeta, por favor: El novedoso método de reserva de un restaurante de Badajoz

Reservar en un restaurante y luego no presentarse ya está penado económicamente en Badajoz. Un novedoso método ha llegado a un restaurante de la ciudad, aunque no es así a nivel nacional ya que es muy común en muchos sitios de España.

En el restaurante El Laurel, cuando un cliente reserva, en el correo electrónico tiene que introducir su número de tarjeta. Así, en caso de que no se presente, pagará un pequeño "castigo" y no todo serán pérdidas para el local. "A nosotros que no vengan una o dos mesas nos hace bastante daño", expresa Laura Avilés.

La forma de proceder es sencilla y segura para el comensal. "Te mandan un enlace al correo electrónico en el que se indica que se ha formalizado la reserva, este enlace te lleva a una pasarela de pago que te hace un cobro de cero euros, para que luego, en caso de necesitarlo, hagamos el cargo", comenta Laura Avilés, encargada de sala del restaurante.

Las tarifas de este método varían en función de las fechas y la demanda que tenga el lugar. En este caso, "no presentarse un día normal tiene un cargo de 10 € por persona. Pero, por ejemplo, para el mes de diciembre, que es una fecha señalada, hemos puesto el doble de precio, serían como 20 € por persona".

Todo este proceso se realiza por correo electrónico automáticamente y va asociado a la web de Cover Manager que es donde salen el número de reservas, cancelaciones y otros datos.

La llegada de este método

En el restaurante El Laurel era normal que alguna mesa "fallara", suponiendo grandes pérdidas a un local que cuenta con solo 6 o 7 mesas. Es por ello que se buscó una solución a las numerosas cancelaciones.

"No lo teníamos en mente pero hace aproximadamente un año decidimos implementarlo", expresa la encargada de sala.

En varias ciudades del país está más asentado, pero, "en Badajoz desconozco si se hace en más sitios", augura Avilés. Además, comenta que a bastantes clientes pacenses les llama la atención pero los que vienen de fuera lo tienen normalizado. "Saben como funciona el método".

Oportunidad de cancelar sin cargo

Pero dar la tarjeta no te obliga a ir a comer o cenar. Los clientes pueden cancelar la reserva con 3 horas de antelación. Desde que reciben el correo y hasta ese tiempo antes, pueden llamar para decir que no acudirán sin que se les aplique ningún cargo.

"Hemos tenido varios casos llamativos. En una ocasión, una chica reservó para dos sábados, y cuando la llamé para preguntarle ya que pensábamos que era un error, me dijo no, no, yo he reservado los dos servicios y ya veré a cuál voy. Al final estos casos nos marcaban bastante".

La trabajadora comenta también que "este método hace una criba importante. Como es un restaurante pequeño, se filtran un poco las reservas en la web de la gente que no lo tiene claro y solo te quedas con la gente que sí quiere ir y que va a intentar hacer el proceso hasta el final, sea como sea".

A pesar de que aún no se ha consolidado este método en los establecimientos pacenses, son muchos los que no descartan implantarlo en sus negocios ante la nueva moda de no avisar en caso de no acudir a una reserva.