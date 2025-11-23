«Todo el mundo puede ser artista si se lo propone»

¿En qué género artístico se inició primero?

En el teatro. Es lo que más he hecho en mi vida. He estado desde chiquitita haciendo interpretación en grupos del colegio y del instituto, y luego ya me empecé a formar en varias escuelas de artes escénicas.

¿Por qué iniciar en el teatro y no en la música?

La música me ha encantado siempre, pero es verdad que en el colegio me vi un poco censurada. Llegué de Madrid y entré nueva, entonces como que me costó un poco encajar al principio y es verdad que esa faceta la tuve un poco más oculta. Sin embargo, en el teatro siempre me sentí muy acogida, siempre sentí que era mi lugar de expresión y mi lugar de desarrollo personal de alguna manera, y la verdad que la gente que tuve alrededor formándome fue muy generosa conmigo, entonces siempre sentí que era mi hogar y el lugar donde yo podía expresarme.

Si no se sentía cómoda, ¿por qué acabó dando el salto a la música?

Porque era una espinita que tenía clavada y yo sentía que tenía que hacerlo, que era mi sueño, y que era una disciplina que yo no había tocado nunca y que sabía que tenía capacidad para explorar. Había hecho teatro, había hecho doblaje, había practicado algún tipo de baile, porque es verdad que he sido siempre muy enreda. Pero yo iba por la calle, y con lo que fantaseaba y con lo que soñaba era con estar en un escenario con un micrófono delante cantando. Y todos los días, cuando tú te levantas por la mañana y lo primero que piensas es eso, al final tu cuerpo te pide que tires por ahí. Y entonces, hace año y medio decidí apuntarme a clases con una profesora particular y básicamente lo que entrenamos, aparte de la técnica vocal, era que yo tenía pánico escénico y me ayudó a ponerme en un escenario para poder cantar.

¿Tenía pánico escénico y hacía teatro?

Suena raro, pero sí. Porque al hacer teatro era otra persona. Podía refugiarme en las vidas de quien interpretaba y no era Andrea la que estaba ahí.

Y en la música si es Andrea la que está delante.

Claro. En la música te puedes escudar en un alter ego, porque al final es un personaje como el de todos los artistas, pero sí es verdad que la voz lo refleja todo y es un espejo de cómo estás tú en ese momento y te deja completamente vulnerable.

¿Cómo consiguió romper ese pánico escénico?

Al principio fue muy frustrante. Yo sabía que podía hacerlo pero mi garganta no se abría. Pude hacerlo gracias a mi espléndida profesora, que me ayudó a transitar esas emociones, a poder liberarme y a poder expresar lo que yo tenía que contar con el canto. Y también gracias al esfuerzo y la dedicación. Los ensayos son necesarios, al igual que lo es exponerse. Si tú ensayas en tu casa pero no te expones, es muy complicado. Por lo que tienes que salir a mostrar tus habilidades, aunque estés temblando como un flan.

¿Recuerda su primer concierto?

Por supuesto. Gracias a amigos maravillosos que tengo en Cáceres tuve la oportunidad de participar en un micro abierto llamado ‘Versarte’. Yo llevaba un tiempo preparándome una canción de Lady Gaga que me encantaba y dije, vale, pues aquí va a ser. Y nada, me puse ahí delante temblando y lo solté. La verdad que tuve un recibimiento precioso, y lo mejor fue, que después de cantar, me sentía súper orgullosa de mí, porque al fin había superado el pánico escénico.

¿Cómo ha sido su evolución en la música?

Pues ha sido un camino complejo y precioso. He pasado por diferentes estados y altibajos. En la música, un día eres Beyoncé y al otro no eres nada. Pero he conseguido ganar estabilidad y he conseguido ganar confianza en mi voz y en mí. Ahora me permito jugar con el arte y me permito equivocarme.

¿Qué significa para usted el arte? ¿Qué se necesita para poder dedicarse a ello?

Para mí es un salvavidas y la manera que yo tengo de percibir el mundo. No tengo ni idea de lo que se necesita. Yo hago arte de una manera ‘torpe’, siendo yo misma, y todos pueden hacer lo mismo. No sé qué hace falta, porque realmente pienso que todas las personas tienen algo que dar al mundo. Todo el mundo puede ser artista si se lo propone.