¿Quién fue Gabino Tejado y por qué tiene una calle en Badajoz?

En pleno corazón de San Roque, en Badajoz, está la vía dedicada a Gabino Tejado, una figura cuya relevancia histórica y literaria merece una mirada en profundidad. Pero, ¿quién fue este pacense nacido en 1819 y por qué su nombre ha quedado para siempre plasmado en las calles de la ciudad? La respuesta se encuentra en su vida como periodista, escritor, político tradicionalista y académico de la Real Academia Española.

La calle Gabino Tejado, en Badajoz. / S. GARCIA

De Badajoz a Madrid

Gabino Tejado y Rodríguez nació el 27 de abril de 1819 en Badajoz, en el seno de una familia acomodada (su padre era médico y profesor universitario), lo que le dio acceso a una educación amplia y sólida. Estudió Derecho en Salamanca, Sevilla y Madrid, donde acabó licenciándose en 1841.

Durante su etapa universitaria ya dio sus primeros pasos en la vida cultural y política. Fue alumno de Juan Donoso Cortés, influyente politólogo y pensador conservador, y más adelante se convirtió en su seguidor.

Pronto, Tejado se volcó en el periodismo. Comenzó colaborando con el diario liberal El Extremeño, de Badajoz, pero su evolución ideológica le llevó a abrazar el tradicionalismo y el neocatolicismo. Fundó y dirigió varios medios conservadores. También colaboró en publicaciones como El Padre Cobos, El Siglo Futuro, La Ilustración Católica, entre otras.

En el terreno político, Gabino Tejado desarrolló una trayectoria activa: fue diputado en las Cortes en múltiples ocasiones y finalmente senador por la provincia de Castellón. Su discurso público defendía valores profundamente ligados a su fe cristiana y su postura era conservadora, lo que le valió tanto admiradores como críticos.

Prolífico autor

Además de periodista, Tejado fue escritor versátil. En su bibliografía figuran novelas, ensayos y obras de teatro. Entre sus títulos más conocidos están El caballero de la reina (1847), La mujer fuerte (1859) y Mundo, demonio y carne (1878). También escribió piezas dramáticas como Los mosqueteros de la Reina y La herencia de un trono, y se dedicó a la traducción de obras en otros idiomas, según indican en la Real Academia Española.

Igualmente notable fue su papel como crítico teatral. Colaboró en publicaciones como El Laberinto, donde evaluó obras de figuras como Zorrilla o Bretón de los Herreros. Su capacidad para analizar cultura y moral desde un prisma conservador marcó su sello como intelectual de su tiempo.

Sus últimos años

A partir de la década de 1880, su salud mental empezó a decaer. Está documentado que sufrió un episodio que "le privó de la razón", lo que le alejó de la vida pública activa. Murió en Madrid el 9 de octubre de 1891, y fue enterrado en el cementerio de San Justo, aunque sus restos descansan ahora en el cementerio de la Almudena.

Tumba de Gabino Tejado en el cementerio de la Almudena. / CEDIDA

Su calle en Badajoz

Que una calle de Badajoz lleve su nombre no es casualidad. Gabino Tejado nació en esta ciudad y, a pesar de gran parte de su vida profesional desarrollarse en Madrid, su vínculo con la capital pacense fue permanente. Su labor literaria, su compromiso político y su defensa de la tradición católica le sirvieron para obtener un lugar en la memoria colectiva y el callejero de la ciudad.

Pasear hoy por esta calle es recordar a un hombre que, desde Badajoz, llegó a dejar huella en la Real Academia Española y en la prensa conservadora del siglo XIX. Su vida, con luces y sombras, sigue siendo un punto de referencia para quienes se interesan por la historia literaria, política y religiosa de Extremadura.

Placa que conmemora la figura de Gabino Tejado y da nombre a su calle. / S. GARCIA

En definitiva, Gabino Tejado representa un puente entre la Badajoz de su época y la ciudad contemporánea, un testigo de la evolución cultural española, y un reflejo de cómo las ideas y la fe moldearon la identidad nacional en el siglo XIX. Su calle recuerda que las palabras tienen peso, que las convicciones pueden construir legado, y que desde Badajoz se puede llegar a los más altos foros de la lengua y la cultura.