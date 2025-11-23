Llega el frío a Badajoz y los bomberos advierten: "El brasero de picón es el más peligroso"

Con el descenso de las temperaturas, regresan los riesgos de incidentes en forma de incendio en las viviendas. Los sistemas de calefacción que más riesgo conllevan son los braseros de picón, pero también suponen un peligro las chimeneas sin limpiar y el mal uso de los aparatos eléctricos que se utilizan para calentar el hogar.

Para evitar estos accidentes domésticos, el oficial jefe del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, Basilio González, ofrece consejos a tener en cuenta durante estos meses de frío para prevenirlos.

Una de las principales advertencias es sobre el uso de los braseros de picón. “Este tipo de brasero es el más peligroso de todos. Ha vuelto a emplearse últimamente por el precio de la electricidad. Lo desaconsejamos totalmente por el doble riesgo de una mala combustión que pueda generar el picón, creando monóxido de carbono y provocando intoxicaciones. También puede provocar un incendio porque hay elementos combustibles incandescentes en el propio brasero en sí”, indica González.

"Los braseros suelen estar dentro de mesas camillas que tienen una falda con flecos y si entran en contacto con las resistencias, aunque estén protegidas, pueden originar un incendio porque son materiales muy sintéticos que arden enseguida. También hay que tener cuidado con las mascotas, que pueden meter la falda camilla dentro del brasero”, alerta.

Otro de los errores más frecuentes, con este tipo de braseros, pero también con los eléctricos, tiene que ver con los descuidos. “Muchas veces el problema es que la gente se va a dormir con el brasero encendido o deja alguna máquina encendida sin supervisión” apunta el jefe del parque municipal.

Regletas homologadas

A lo anterior se suma, además, el riesgo eléctrico, cada vez más común por la acumulación de dispositivos conectados a través de regletas. “Hay que usar regletas homologadas con protección propia. Son las que cortan la corriente si detecta una sobrecarga”, recalca González.

Desde el sector de los electrodomésticos, Yaigel Roque, encargado de Reparatronic, confirma que con las bajadas de las temperaturas también se producen más averías. “Cuando vuelve el frío, muchos rescatan aparatos que han estado guardados durante todo el año y se encuentran con cables dañados, térmicos estropeados o interruptores que ya no funcionan. Son fallos habituales y se repara bastante”, comenta. Él trabaja en su taller con dispositivos eléctricos como radiadores de aceite o calefactores de aire.

Si no se utilizan correctamente, muchos aparatos pueden ser preligrosos. “Los calefactores de aire y las estufas catalíticas no están diseñados para funcionar durante muchas horas sin descanso. Además, aún existen braseros de gas o modelos con resistencias expuestas que conviene evitar”, sostiene el jefe del servicio de bomberos. Por eso, la recomendación que hace es que se opte por radiadores de aceite, que “no tienen superficies incandescentes y son mucho más seguros”.

Por su parte, Roque añade que los radiadores de aceite deben usarse de pie y sin forzar los cables. "Hay gente que los enrolla cada día y al final el material se fatiga y se rompe”. También desaconseja apagar y encender el aparato constantemente. “El interruptor es un mecanismo que se desgasta, hay que medir los tiempos”.

Asimismo, hay que estar pendiente de la acumulación de polvo en modelos de ventilación con resistencia. “Si lleva mucho tiempo guardado y la resistencia se llena de polvo, cuando la enciendes se pone al rojo vivo y puede arder o dañar la pieza”, aclara Roque. Los chispazos, ruidos inusuales o el olor a quemado son algunas de las señales de alarma que indican que ese sistema debe ser revisado.

Respecto a las chimeneas, se recomienda la limpieza anual para evitar sustos. “Deben limpiarse como mínimo una vez al año. El mantenimiento es fundamental para evitar tanto que el humo revoque y entre en la vivienda, como que la sustancia que ha quedado dentro de la chimenea se inflame y se incendie”, aconseja González. Además, para evitar incendios, las chimeneas abiertas tienen que estar alejadas de todo tipo de elemento combustible dentro de su zona de influencia.

Detectores de humos

El jefe de bomberos subraya también la importancia de contar con detectores de humo en todas las viviendas, especialmente donde vivan personas mayores. Este aparato se planteó como obligación desde el servicio de bomberos de Badajoz. “El conato de incendio siempre va a empezar de una forma pequeña, emitiendo elementos y productos que los detectores de humo pueden detectar de una manera anticipada. Emite un sonido muy estridente que va a alertar a los ocupantes del hogar de que algo se está produciendo, dándoles el tiempo necesario para salir de la vivienda y ponerse a salvo”, explica. Según el oficial, en todas las casas debería haber uno o dos detectores, colocados en las zonas con mayor exposición, como los pasillos que conectan las habitaciones con el salón principal.

Basilio González, jefe del servicio de bomberos, sosteniendo un detector de humo / Santi García

¿Qué hacer ante un incendio en tu vivienda?

Ante un principio de incendio en un hogar, hay unos pasos a seguir. “Si la persona tiene un mínimo de formación, puede intentar sofocarlo. No obstante, si hay una mínima duda, se tiene que cerrar la puerta de la habitación donde se está produciendo ese conato de incendio, avisar a los ocupantes de la vivienda, evacuar inmediatamente cerrando todas las puertas, coge las llaves de la puerta principal y llamar inmediatamente a los bomberos, al 112 o al 080”, recomienda González.

En el caso de residir en un bloque de pisos y haya un incendio en un piso ajeno, lo conveniente es mantenerse dentro de tu vivienda con las puertas cerradas. “Últimamente el mayor número de víctimas por incendio en edificios se producen en las escaleras, cuando la gente intenta salir y se encuentra con el humo que proviene de la casa afectada”. Los humos contienen sustancias tóxicas, “porque los muebles y materiales de las viviendas son todos de plástico, por lo que es muy peligroso el evacuar de manera innecesaria”, insiste el jefe de bomberos.

Para aumentar la seguridad en los hogares y poder reaccionar a tiempo, los bomberos del ayuntamiento dan un último consejo: aprovechar las fiestas navideñas para regalar detectores a nuestros mayores. Un gesto sencillo que puede salvar vidas.