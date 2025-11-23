El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz

Cada vez hay menos tiempo para desconectar y descansar física y mentalmente. Para contrarrestar el estrés del día a día existen distintas formas de relajación. Una de las que está de moda en las redes sociales es el spa capilar. Y Badajoz ya cuenta con uno.

El centro posee un tratamiento que, además de cuidar la salud del cuero cabelludo, mejora el bienestar y sirve para alejarse del estrés diario y evadirse de la rutina. Se llama Sakura Spa Capilar & Estética, está situado en la Calle Romero de Cepeda, en San Roque.

"Me apasiona la cultura árabe, tailandesa y de oriente. Queríamos hacer algo diferente a lo que hay actualmente en Badajoz, que no esté muy visto, que los clientes cuando lleguen al local, noten paz y tranquilidad", comenta Cristina López, emprendedora de este proyecto.

Una forma rápida de desconexión junto con una experiencia sensorial llamativa que busca obtener tranquilidad en medio del caos de la vida diaria.

Cristina López, emprendedora. / S. GARCIA

Los tratamientos más demandados

El aro japonés de agua es uno de los tratamientos tendencia en redes sociales y que se puede ver continuamente en TikTok, además de ser uno de los más demandados en este centro. "Es nuestra joya de la corona", expresa Cristina López, al hablar de esta tecnología. El cliente se tumba y se relaja mientras continuos chorros de agua salen del aro y la especialista le masajea el cabello. El precio de este servicio es de 40 € con una duración de 40 minutos.

"Cada cliente que ha salido de Sakura me ha dicho que es como estar flotando, desconectar de todo, un 'reset', cargar las pilas", dilucida López.

Además de este tratamiento, el centro cuenta con una amplia gama de técnicas. "También tenemos tratamientos faciales, higiene facial tanto manual como con peeling ultrasónico, tratamientos corporales, rituales como la chocolaterapia, masajes con pindas calientes que son saquitos de semilla que tienen aromas, masajes con piedras calientes y relajantes, hay un poco de todo". Aunque también reconoce la directora del centro que utiliza mucho la cosmética coreana.

La acogida de la ciudad

La ambientación del local es otro de los factores que llaman la atención. "Nada más pasar la puerta está todo ambientado, el agua de la fuente, aromas por todo el centro, la música árabe e hindú relajante, las luces. En cada sala hay un tipo de luz, en la sala del spa capilar la luz está más baja para transmitir más relajación, la de los faciales y corporales, por ejemplo, cuentan con dos tipos de luces: más fuerte para faciales y luego para la chocolaterapia tengo varias lámparas, en las que se baja la luz para que sea más relajante", narra la dueño del establecimiento.

En función del cliente y sus necesidades se personalizan los tratamientos.

Badajoz esperaba con ganas un centro de estas características y así lo muestra Cristina López. "Me he sorprendido con la acogida del público, estoy bastante contenta. Para gusto los colores, no a todo el mundo le entusiasma esta temática pero me ha sorprendido porque ha gustado mucho en la ciudad, ya que es algo que no había".

Un proyecto novedoso que se inaugura en la ciudad para relajar a los pacenses y alejarlos del estrés que se genera en la rutina diaria.