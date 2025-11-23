Puerta Palma, de Bodegas Orán, se alza con el Premio Gran Espiga Cava de Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha otorgado en Badajoz el Premio Gran Espiga del X Concurso Cava de Extremadura a Puerta Palma, de Bodegas Orán (Extra Brut Blanco), en un acto celebrado este sábado en el marco de la II Feria Agroalimentaria Espiga.

Con relación a los Premios Espiga Cava de Extremadura, por categorías, en 'Cavas de Guarda - Brut nature, Extra Brut y Brut -' la Espiga de Oro ha sido para Puerta Palma (Brut Blanco), de Bodegas Orán, también galardonado con el Gran Espiga al obtener la máxima puntuación entre todos los ganadores.

La Espiga de Plata ha sido para Rocamador (Brut Nature Blanco), de Bodegas Pago de las Encomiendas, y la Espiga de Bronce para Gran Privilegio de Romale, de Bodegas Romale (Brut Nature Blanco, formato Magnum).

En 'Cavas de Guarda - Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce -', Buche (Semiseco Blanco), de Bodegas Orán, ha ganado la Espiga de Oro; Puerta Palma Clásico, también de Bodegas Orán, ha logrado la Espiga de Plata, y Finca La Pintada, de Finca la Pintada Isabel Cuevas & Sophia Coursan, la Espiga de Bronce.

Por último, en la categoría 'Cavas de Guarda Superior - Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Semiseco y Dulce -', la Espiga de Oro ha sido para Viña Romale (Brut Nature Reserva Blanco), de Bodegas Romale; y las Espigas de Plata y Bronce para Extrem de Bonaval, de Bodegas López Morenas, con su Brut Reserva Rosado y Brut Reserva Blanco.

Un escaparate para los cavas extremeños

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado la importancia de que estos Premios Espiga celebren su décima edición, señalando que “son 10 años demostrando y promocionando los mejores cavas extremeños, mostrando su competitividad y su papel como complemento ideal en la mesa”.

“Celebrar un año más estos premios en la Feria Espiga es poner en este gran escaparate lo mejor de nuestros cavas”, ha añadido, según la nota de prensa de Caja Rural de Extremadura. Además, durante la jornada de este sábado se ha celebrado una charla-coloquio con María Ritter, directora de la Guía Repsol, donde ha conversado con los nuevos Soles y Soletes extremeños.

En el encuentro han estado presentes Mario Clemente, chef del restaurante Alberca (Trujillo) y Sol Repsol; José M. Martínez, del restaurante Galaxia (Badajoz); y Sofía Morais Pinto, chef y repostera portuguesa.

Ritter ha destacado la nueva generación de cocineros extremeños, subrayando que su juventud garantiza un buen futuro para la gastronomía de Extremadura.

Primer vino espumoso DO Ribera del Guadiana

En el marco de la Feria Espiga, también se ha presentado el primer vino espumoso Denominación de Origen Ribera del Guadiana, con la participación del enólogo Marcelino Díaz y la presidenta de la DO, Luisa Regaña.

Se trata del primer espumoso elaborado 100% con la variedad Arinto por método tradicional (champenoise) de la bodega Viñedos Pozanco, bajo la marca Sinoble Brut Nature.

Las notas de cata destacan su burbuja fina, pequeña y constante, y desde la DO se ha subrayado que este lanzamiento supone “una apuesta por la innovación y la diversificación de la oferta enológica en Extremadura”.

Las presentaciones de productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las degustaciones de quesos han completado una intensa jornada de la Feria Espiga, que ha contado con la asistencia de autoridades como Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura.

La II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.