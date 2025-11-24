Arranca la Campaña de Navidad para ayudar a las personas del comedor San Vicente de Paúl

La solidaridad vuelve a ponerse en marcha un año más con el inicio de la campaña de Navidad en Badajoz.

El comedor San Vicente de Paúl activa una iniciativa destinada a reunir alimentos navideños para las personas que acuden a diario al comedor social. “¿Colaboras con nosotros?” es el mensaje con el que la organización anima a la ciudadanía a participar en una iniciativa que cada Navidad consigue mejorar la realidad de quienes más lo necesitan. Así, ha anunciado que cualquier tipo de dulce navideño será bien recibido para repartir entre los usuarios durante estas fechas especiales.

Como novedad, este año la campaña incluye también la recogida de leche y zumos, con el objetivo de preparar packs completos que acompañen a los tradicionales dulces. “Queremos que todas las personas que atienden nuestro comedor puedan disfrutar también del espíritu navideño”, señalan desde la entidad.

Cartel anunciador de la recogida de alimentos. / LA CRÓNICA

¿Cómo colaborar?

Las donaciones pueden entregarse directamente en la sede, situada en la calle San Pedro de Alcántara, número 3. Quienes no puedan desplazarse o prefieran colaborar de otra forma, también tienen la posibilidad de hacerlo mediante donativos económicos.

La campaña estará activa del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, un periodo en el que se espera sumar la colaboración de vecinos, comercios y cualquier persona dispuesta a aportar su granito de arena.