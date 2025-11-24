Badajoz inaugura este viernes la Navidad con un photocall de 3x5 metros y un techo de luces en la plaza de España

Badajoz se prepara para abrir oficialmente la Navidad esta semana con un encendido que este año llega con novedades visibles en la plaza de España. El ayuntamiento ha optado por transformar el aspecto tradicional del espacio y sustituir el habitual árbol navideño por una propuesta más innovadora: unas guirnaldas de luces cálidas que harán efecto de cielo iluminado, junto a un photocall gigante de cinco metros de altura y tres de ancho, con colores vivos, materiales sostenibles y tecnología cien por cien led, que busca ofrecer algo diferente y convertirse en uno de los puntos más fotografiados de estas fiestas.

La iluminación se estrenará este viernes a las 18.30 horas, en un acto que pretende llenar de público el centro de la ciudad aunque, las luces del Casco Antiguo no se encenderán hasta el día 12 de diciembre. Los preparativos comenzarán media hora antes. A las 18.00 horas la Banda Municipal de Música amenizará la espera con villancicos, acompañada de dos sopranos -Celia Sánchez y Anabel Antúnez- que ofrecerán un pequeño concierto sinfónico. Además, desde las 17.00 horas, el Grinch recorrerá la plaza de España, calle Menacho y el entorno de San Francisco para animar a las familias, en un pasacalles previo al encendido que busca dinamizar las compras y reforzar el ambiente navideño.

Nuevos espacios para los mercados

Como novedad, la plaza Alta, abrirá el 5 de diciembre un mercado navideño compuesto por 12 casetas, un escenario para actuaciones y el tradicional espectáculo de luces con tres pases diarios a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca ha recordado este lunes que el ayuntamiento ha decidido trasladarlo desde la plaza de Santa María después de que la ubicación del año pasado no tuviera la respuesta esperada y confía en que el público acuda en mayor número a este enclave histórico. El montaje comenzará en los próximos días.

El otro gran punto de actividad será, como siempre, el paseo de San Francisco, donde se instalará el mercado más extenso, con 50 casetas, dos más que en la pasada edición. Abrirá el 28 de noviembre a las 18.00 horas y permanecerá activo hasta el 5 de enero. En el templete se celebrarán espectáculos, estará presente el tradicional embajador postal -que recogerá cartas para Papá Noel y posteriormente para los Reyes Magos- y se colocará también un photocall en forma de bola navideña. A ello se suma el set fotográfico de otros años para llevarse un recuerdo impreso y la habitual carpa infantil con talleres para los más pequeños.

Operarios del Ayuntamiento de Badajoz instalan luces de Navidad en San Francisco. / Santi García

Los pacenses podrán disfrutar de un tercer mercado navideño, en la Plaza de Conquistadores (junto a El Corte Inglés), que repite por segundo año con una oferta de diez casetas, atracciones infantiles -entre ellas el clásico Cortylandia- un carrusel y varias food trucks, consolidándose como un punto alternativo para las familias.

Navidad en los Barrios

El ayuntamiento vuelve a apostar también por acercar la celebración a las barriadas. Los pasacalles navideños llegarán a diferentes zonas de la ciudad a partir del 12 de diciembre, siguiendo este calendario:

12 de diciembre: Cerro del Viento y Valdepasillas

13 de diciembre: Pardaleras y San Roque

14 de diciembre: Santa Engracia, la urbanización Guadiana y Cuartón Cortijo

26 de diciembre: Barriada de Llera

27 de diciembre: Antonio Domínguez, Ciudad Jardín, además de San Fernando

28 de diciembre: Cerro de Reyes y Cerro Gordo

La programación para los más pequeños tendrá otro de sus momentos destacados el 31 de diciembre, con la tradicional Nochevieja Infantil, que comenzará a las 11.00 horas en la plaza de España con reparto de gominolas y animación para despedir el año en familia. Ya por la noche, la ciudad vivirá la celebración central de fin de año en ese mismo espacio, con las campanadas a las 00.00 horas y la posterior fiesta con disco-móvil show y Dj's.

Actuaciones, exposiciones y otras actividades

Los escenarios de San Francisco y Plaza Alta acogerán una programación musical variada con nombres conocidos y propuestas para todos los públicos. Entre las actuaciones previstas destacan Paco Arrojo, que cantará villancicos el 5 de diciembre; La Niña Carande, con un espectáculo flamenco el día 6 o los Villancicos Solidarios organizados por la Cofradía del Santo Entierrolos días 12 y 13.

También actuará el 27 de diciembre Guadiana Almena, acompañada al piano por Pedro Monty; la cantaora Miriam Cantero, junto al guitarrista Rodrigo Fernández el día 6 de diciembre; Nayara Madera con una zambomba navideña el 18 o el espectáculo infantil 'Canta y juega: La mejor Navidad', que podrá verse el 28 a las 18.00 horas.

La Exposición de Dioramas y el Belén Monumental abrirá sus puertas el 5 de diciembre en el Museo de la Ciudad Luis de Morales y podrá visitarse hasta el 5 de enero. Otro de los puntos fuertes de la programación es Iberocio, la Feria de la Infancia y la Juventud de Extremadura, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre en las instalaciones de Ifeba. Y como cada año, el 5 de enero por la mañana se repartirá el tradicional roscón de reyes en el paseo de San Francisco, acompañado de animación infantil, antes de que por la tarde comience la cabalgata de reyes Magos, que partirá a las 17.15 horas desde la estación de ferrocarril, en San Fernando.

También se han programado rutas por los belenes de la ciudad y un tren turístico que recorrerá las zonas comerciales abiertas de Menacho, Casco Antiguo y San Roque. No faltarán los villancicos en la calle a cargo del Grupo de Voces Corales de Badajoz y los conciertos extraordinarios de Navidad, como el que tendrá lugar en el teatro López de Ayala el 18 de diciembre, a las 20.00 horas, con entrada gratuita, que ya puede recogerse en taquilla.

Casetas del paseo de San Francisco que inaugura el viernes su tradicional mercado navideño. / Santi García

Badajoz se prepara así para un mes repleto de actividades, con más luz, más espacios y una programación pensada para llenar de público todos los rincones. La programación completa de la Navidad 2025 puede consultarse aquí.