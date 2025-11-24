En un pleno extraordinario
Badajoz sortea los cargos de mesa y modifica tres colegios electorales para los comicios del 21 de diciembre
El censo alcanza los 119.926 votantes (612 personas más respecto a la última cita electoral)
El programa informático ha fijado de manera aleatoria los presidentes y vocales de las 196 mesas
La convocatoria incluye cambios en Santa Marina, San Fernando y Barriada de Llera
El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para llevar a cabo el sorteo público mediante un programa informático que determina de manera aleatoria quiénes serán los presidentes y vocales de las mesas electorales en los comicios a la Asamblea de Extremadura, que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre de 2025. El procedimiento, obligatorio y regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, marca el inicio formal de la organización electoral en la ciudad.
Para esta convocatoria están llamados a las urnas 119.926 electores (612 personas más respecto a la última cita electoral). De ellos, 55.373 cumplen con los requisitos de titulación necesarios para ejercer como presidentes de mesa -Bachillerato o FP de Grado II- y 84.607 están habilitados para ser vocales, para lo que se exige el nivel de ESO o equivalente.
La ciudad mantiene su estructura de 196 mesas electorales distribuidas en 10 distritos, sin variaciones respecto a las últimas elecciones. El distrito más numeroso vuelve a ser el Distrito 4 (R. Pilar, Giles Ontiveros, A. Cuéllar, Vaguadas):, con 18.143 electores y 30 mesas, seguido del distrito 7 (HUB – Avda. de Elvas), con 17.745 electores y 28 mesas. En el extremo contrario se sitúa el distrito 6 (El Gurugú), con 5.124 votantes y 9 mesas.
En total, 1.764 ciudadanos han resultado designados entre titulares y suplentes -un presidente y dos vocales por mesa, más dos suplentes para cada cargo-. La concejala de Estadística, Ana María Casañas, ha informado que todos ellos serán notificados en papel, tal y como establece la legislación, en los próximos días.
Igualmente ha explicado que los designados disponen de siete días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida ocupar el cargo. La Junta resolverá en un máximo de cinco días, sin posibilidad de recurso. Si la causa surge más tarde, deberá justificarse con 72 horas de antelación, o de manera inmediata en caso de incapacidad sobrevenida.
Cambios en los colegios electorales
Para estos comicios se habilitarán 55 colegios electorales, aunque con varias modificaciones respecto a la pasada cita electoral. La AAVV de la barriada de Llera deja de ser punto de votación y sus cuatro mesas pasarán al CEIP Ciudad de Badajoz.
Las tres mesas del antiguo IES Anexo San Fernando se trasladan al CEIP Juan Vázquez, que contará con seis mesas en total.
Asimismo, la mesa única del CEIP Sagrada Familia (Josefinas) se reubica en la AAVV de Santa Marina.
Además, la pedanía de Alcazaba, que carece de colegio electoral, volverá a votar -igual que en las pasadas elecciones europeas- en Novelda, tal y como ha indicado Ana Casañas.
Un proceso regulado y obligatorio
La concejala ha recordado que el desempeño de los cargos de presidente y vocal es obligatorio y está regulado por los artículos 23 y 27 de la ley, así como por la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central, que recoge los motivos de excusa y los procedimientos para presentar alegaciones.
Con el sorteo ya realizado y los nombramientos en marcha, Badajoz avanza en la preparación de una cita electoral que movilizará a casi 120.000 votantes en la ciudad y sus pedanías.
