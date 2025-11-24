Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal

La asamblea de bomberos del parque municipal de Badajoz exige el cese "inmediato" del jefe del servicio, Basilio González, a quien culpan de no estar recibiendo la formación que requieren para garantizar no solo su integridad, sino también la de la ciudadanía.

Los representantes de este colectivo explican que la decisión de solicitar que se aparte al jefe del parque de sus funciones no es un capricho, sino que llega después de mucho tiempo reclamando que se ponga remedio a la falta de formación de la que adolecen los bomberos y se establezcan unos criterios que permitan la asistencia de estos profesionales a cursos para reciclar y ampliar sus conocimientos, sin que ni la jefatura ni el Ayuntamiento de Badajoz hayan movido ficha.

Para los bomberos, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la decisión de la jefatura de denegar "a última hora" la participación de seis efectivos en un curso de 'Actuaciones en emergencias por riadas e inundaciones', que se va a impartir en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex). El motivo que se les ha dado es que no es posible que asistan por "necesidades del servicio", ya que coincide con otra formación sobre 'Intervenciones en tentativas de suicidio', que es el "único" curso previsto por este servicio municipal en 2025, por lo que el servicio se quedaría bajo mínimos al contar con una plantilla tan ajustada.

A su juicio, esto demuestra que hay una "pésima planificación" en el servicio, pues, de manera "verbal y a costa de las horas de los trabajadores", estaba comprometida su asistencia.

"Como si la formación no fuera una necesidad imperiosa de los bomberos", critican los representantes del colectivo, para quienes este "escaso" calendario formativo es muestra evidente de la situación que denuncian. En este sentido, añaden que, si todos los cursos a los que asisten son "importantes", lo es especialmente el de intervenciones en inundaciones y riadas, "por la peligrosidad" de estas actuaciones en medio acuático tanto para los bomberos como para las víctimas.

La asamblea urge que se asignen horas anuales de formación por trabajador, el tipo de formación al que pueden tener acceso, las condiciones, los criterios para decidir quién participa en cada curso, para garantizar -insiste- la seguridad del personal y de los ciudadanos, "que es la primera y fundamental obligación de un jefe de bomberos", subraya.

"Nuestro compromiso con la seguridad pública es absoluto, pero necesitamos que la organización responda con responsabilidad y profesionalidad. La falta de preparación en aspectos claves compromete nuestra labor y la protección de los ciudadanos", advierten los bomberos.