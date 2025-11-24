Desayuno de Prensa Ibérica con Lorenzo Amor desde Badajoz

El público, protagonista

Es el momento de dar voz al público asistente. Los interesados en participar han escrito su pregunta a Lorenzo Amor en una tarjeta y ahora serán contestadas en directo.

Domingo Gil, dirección de Acae: En una familia hay varios hermanos, yo por desgracia en la posición en la que estoy es difícil. llevo 10 años de autónomo y otros muchos años como Me quedan 900 euros de pensión. ¿Sería posible que se hiciera un esfuerzo para mejorar la prestación? Lorenzo Amor, ha recordado que el sistema de pensiones es el mismo para cualquier autónomo, "tanto cotizas, tanto recibes", ha dicho. Y ha señalado que el 86% de los autónomos ha cotizado el mínimo.

Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, ha preguntado por la importancia del diálogo social. A ello, Amor ha declarado que el plan de autónomos que premió ATA y que firmó la Junta de Extremadura, fruto de la conversación entre empresarios y administración. "El dialogo social es la primera infraestructura que tiene una comunidad y si da sus frutos es lo mejor que le puede ocurrir a Extremadura", ha dicho.

Otro asistente ha preguntado si cómo presidente de ATA vas a apoyar las manifestaciones que se van a desarrollar en España. Lorenzo Amora ha afirmado que: "Vamos a respetar a todas las personas que quieran manifestarse y a compartirlas. No hemos apoyado nunca las manifestaciones que no vengan de abajo a arriba. Cuando se convoca tiene que partir del sector hacia arriba. Lo hicimos en 2010 y en estos momentos tenemos la certeza es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo. En Madrid, hay un día sí y otro también manifestaciones. Comparto que la gente que quiera se manifieste, pero no vamos a respaldarla porque para ello tiene que estar avalada por la asamblea de ATA".