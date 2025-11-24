En Directo
Desayuno de Prensa Ibérica con Lorenzo Amor desde Badajoz
Sigue en directo el desayuno informativo de Prensa Ibérica con Lorenzo Amor desde Badajoz.
A lo largo de los próximos minutos podrá conocer de primera mano lo que ocurre en este evento informativo celebrado en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz.
El acto cuenta con la colaboración de ATA Extremadura y la Confederación Independiente de Empresarios (Ciem).
El público, protagonista
Es el momento de dar voz al público asistente. Los interesados en participar han escrito su pregunta a Lorenzo Amor en una tarjeta y ahora serán contestadas en directo.
Domingo Gil, dirección de Acae: En una familia hay varios hermanos, yo por desgracia en la posición en la que estoy es difícil. llevo 10 años de autónomo y otros muchos años como Me quedan 900 euros de pensión. ¿Sería posible que se hiciera un esfuerzo para mejorar la prestación? Lorenzo Amor, ha recordado que el sistema de pensiones es el mismo para cualquier autónomo, "tanto cotizas, tanto recibes", ha dicho. Y ha señalado que el 86% de los autónomos ha cotizado el mínimo.
Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, ha preguntado por la importancia del diálogo social. A ello, Amor ha declarado que el plan de autónomos que premió ATA y que firmó la Junta de Extremadura, fruto de la conversación entre empresarios y administración. "El dialogo social es la primera infraestructura que tiene una comunidad y si da sus frutos es lo mejor que le puede ocurrir a Extremadura", ha dicho.
Otro asistente ha preguntado si cómo presidente de ATA vas a apoyar las manifestaciones que se van a desarrollar en España. Lorenzo Amora ha afirmado que: "Vamos a respetar a todas las personas que quieran manifestarse y a compartirlas. No hemos apoyado nunca las manifestaciones que no vengan de abajo a arriba. Cuando se convoca tiene que partir del sector hacia arriba. Lo hicimos en 2010 y en estos momentos tenemos la certeza es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo. En Madrid, hay un día sí y otro también manifestaciones. Comparto que la gente que quiera se manifieste, pero no vamos a respaldarla porque para ello tiene que estar avalada por la asamblea de ATA".
Lorenzo Amor sobre las dos representaciones empresariales: "Ciem es quien tiene la mayor apoyo de las empresas"
El presidente de ATA ha reconocido que la Confederación Independiente de Empresarios (Ciem) es la agrupación del sector con mayor "apoyo de las empresas" y es por ello que han votado su incorporación en la CEOE.
Lorenzo Amor sobre los autónomos: "Nos están machacando a impuestos, a trabas administrativas, a trámites"
Lorenzo Amor ha reconocido lo dura que es la vida de los autónomos: "Nos están machacando a impuestos, a trabas administrativas, a trámites".
Pese a ello, señala que en la comunidad extremeña el sector autónomo seguirá creciendo. Los próximos años, ha declarado que van a ser claves y la región va "a ser una auténtica locomotora". Amor augura que quienes van a marcar el crecimiento del número de los autónomos es gracias a las mujeres. "En el mundo empresarial se fían mucho más de la mujer, lo puede avalar el delegado de Ibercaja", refiriéndose a Roberto Ledesma, representante de la entidad bancaria en la región.
Lorenzo Amor: "
El presidente de ATA informa que en "2025 el 55% de autónomos pagan menos que en 2022; el 10 % paga igual y 35% pagamos más, me incluyo", lo que señala que es un logro para el sector.
Además, asegura que la "nómina líquida de un asalariado no tiene nada que ver con el rendimiento neto de un autónomo". Lo dice porque "como autónomo puedo tener un rendimiento 24.000 euros netos, pero puede un cliente deberme 12.000 euros, el asalariado lo cobra íntegro".
Amor indica que el sistema de pensiones no está en riesgo, "las pensiones no van a desaparecer". Pero le parece "una locura o una irresponsabilidad" la realidad de las pensiones en la actualidad. En estos momentos, ha dicho, se cotizan 35 años, "se jubila con 60 años y ha pagado 84.000 años. Estará 250 meses cobrando 1.100 euros, lo que supone 275.000 euros. Hoy estamos cotizando 35 una tercera parte de lo que vamos a recibir con la jubilación", ha reflexionado.
Lorenzo Amor anuncia una medida que la Junta ha aceptado sobre la baja de los autónomos
Lorenzo Amor ha desvelado en Los desayunos de La Crónica de Badajoz que la Junta de Extremadura ha aceptado una propuesta que le lanzó hace un mes y medio en la entrega de unos premios de ATA al gobierno extremeño. Esta medida se basa en el apoyo de la Junta a los autónomos que se encuentren de baja médica.
De esta forma, Amor ha reconocido que ha sido José Luis Iniesta, presidente de la Confederación Independiente Empresarial (Ciem), el que se lo ha comunicado y que señala que el ejecutivo regional ha aceptado hacerse cargo de los 60 primeros días de baja de los autónomos. A partir de ese momento, serán los profesionales que trabajan por cuenta propia los que asuman sus gastos.
Lorenzo Amor sobre la subida salarial: "El salario mínimo es algo habitual, el problema viene cuando este sube un 52% en los últimos cinco años"
Lorenzo Amor opina sobre la subida salarial. Afirma que esta subida de "salario mínimo es algo habitual", pero indica que "el problema viene cuando este sube un 53% en los últimos cinco años".
Eso sí, asevera que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe subir acorde a la inflacción.
Lorenzo Amor: "Voy a trabajar porque Almaraz no se cierre"
Lorenzo Amor ha reconocido que va a luchar para que la central nuclear de Almaraz no consuma su vida en los próximos años y continúe funcionando: "Voy a trabajar porque Almaraz no se cierre", ha declarado.
Así, ha reconocido la importancia de esta empresa, "la mayor de la región", para Extremadura. Ha definido el escenario actual como "incomprensible" ante los distintos debates políticos.
Lorenzo Amor: "Comparto las razones del adelanto electoral en Extremadura"
Lorenzo Amor, presidente de ATA, avala la decisión de la convocatoria de elecciones: "Comparto las razones del adelanto electoral en Extremadura".
Asegura que ante la falta de una hoja de ruta lo lógico es el adelanto, pero señala que es "trise, pues no se han avalado acuerdos".
Lorenzo Amor asevera que cada comicios "son un mundo" y señala que "la ciudadadanía aprende y sabe lo que ha estado ocurriendo en Extremadura".
Amor señala que la región "está creciendo" en los últimos años. Es la comunidad que sin estar ligada al boom turístico más ha crecido en el número de autónomos. "Castilla y León, Galicia, Aragón lleva perdiendo autónomos los últimos años", ha dicho.
Esto, dice, es "algo importante". Recuerda que están viniendo "importantes".
Comienza el desayuno
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comienza su intervención para presentar a Lorenzo Amor.
"Lleva más de 20 años como cabeza visible de ATA trabajando" representando a los autónomos. Uno de los padres del estatuto del trabajador autónomo.
Guardiola la ha definido como un "trabajador humilde, cercano porque sabe lo difícil que es para los autónomos en la región".
Así, ha recordado que "si ATA ha consolidado su representatividad no es por casualidad, es por algo. Lo saben su mujer y sus hijas que han sido testigo de sus desvelos y sus renuncias", destacando su entrega por el sector.
De la misma forma, ha destacado la importancia de estos trabajadores porque "los autónomos sois los motores del territorio y que fijan población".
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura: "Estos desayunos generan espacios de debate donde escuchar a personas relevantes de distintos sectores"
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, asegura que el grupo que dirige en la región "se parece mucho a la Federación que presides, muy pegado a los territorios, cercanos al día a día de los pueblos y ciudades".
Y define el periodismo de las dos cabeceras del grupo en la región, El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, como un periodismo de cercanía, muy local y muy próximo a las necesidades informativas de la gente.
Una de las necesidades de las que habla Ortiz es la de "generar espacios de debate como este donde escuchar a personas relevantes de distintos sectores". Así, recuerda que el formato que se diseña para este desayuno invita a "preguntar, debatir y reflexionar" mediante la participación del público asistente.
Precisamente, señala que "el objetivo de estos desayunos es propiciar espacios donde nos juntemos alrededor de un café, administraciones públicas, asociaciones de distintos ámbitos, empresarios… en un intento de mejorar nuestro entorno más cercano".
La directora de Prensa Ibérica en Extremadura recuerda que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, participó en un desayuno informativo organizado por La Crónica de Badajoz y "ahora continuamos con el mundo de la economía".
Ortiz señala la importancia del sector autónomo en la región: "Con 81.297 personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, 788 más que hace un año".
Además, destaca el papel de la mujer en este sector, ya que es la que "lidera este crecimiento".
