Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 27 años por agredir sexualmente a una mujer de 59 en el paseo de los arroyos Rivillas y Calamón de Badajoz, cerca del Carrefour de la carretera de Valverde.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la comisaría a este diario, tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre sobre las ocho de la mañana, cuando el varón presuntamente abordó a la víctima por la espalda y le realizó tocamientos.

La mujer pudo zafarse del joven y comenzó a correr, al tiempo que pedía auxilio a voces. En ese momento, en la zona había algunas personas paseando, por lo que el presunto agresor abandonó a toda prisa el lugar.

Descripción

La víctima denunció los hechos en comisaría y aportó la descripción del sospechoso. Con esos datos, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional inició una investigación para tratar de identificarlo. No fue fácil, pero finalmente este pasado viernes localizaron a un joven que coincidía con las características facilitadas por la denunciante. La mujer lo reconoció y se procedió a su inmediata detención ese mismo día.

Este sábado por la mañana pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Según ha podido saber este periódico, joven es de origen pakistaní y no tiene domicilio conocido en Badajoz.