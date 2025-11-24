Detenidos dos pacenses por casi una veintena de hurtos en Badajoz, Córdoba y Cáceres

Dos vecinos de Badajoz han sido detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Golden shop'. Estos están implicados en 18 delitos de hurtos en tiendas de Badajoz, Córdoba y Cáceres.

Fue a finales del verano cuando la Guardia Civil investigaba una serie de hurtos que se habían producido con el mismo procedimiento en las dos provincias extremeñas. En ellos, habían sido sustraídos productos de alimentación, cosmética y limpieza.

El modus operandi era siempre el mismo: Varias personas se adentraban en el interior de los locales, les arrancaban las etiquetas y alarmas a los productos que se encontraban a la venta para ocultarlos en el interior de una mochila y sacarlos del local.

Sospecharon rápidamente

Tras las gestiones pertinentes e indagaciones practicadas se pudo averiguar que eran dos pacenses los implicados, ambos con antecedentes policiales por hechos similares. Estos utilizaban un vehículo de su propiedad para trasladarse a las localidades y tras regresar con los productos sustraídos, los vendían a terceras personas por un precio muy inferior al del mercado.

Fue el pasado martes cuando se les pudo interceptar en los accesos a Badajoz. Tras ser identificados y registrar su coche, se intervinieron muchos productos que acababan de sustraer en Cáceres.

Ante las pruebas fueron detenidos, instruyéndoles diligencias por su implicación en seis hurtos perpetrados en Badajoz y nueve en Cáceres, así como tres que se llevaron a cabo en la capital cordobesa.

La investigación no está cerrada, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otras acciones perpetradas en Extremadura.

Las diligencias junto con los ahora detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.