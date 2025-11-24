Suceso
Detenidos dos pacenses por casi una veintena de hurtos en Badajoz, Córdoba y Cáceres
Robaban productos en tiendas para venderlos a un precio inferior al de mercado en la capital pacense
Dos vecinos de Badajoz han sido detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Golden shop'. Estos están implicados en 18 delitos de hurtos en tiendas de Badajoz, Córdoba y Cáceres.
Fue a finales del verano cuando la Guardia Civil investigaba una serie de hurtos que se habían producido con el mismo procedimiento en las dos provincias extremeñas. En ellos, habían sido sustraídos productos de alimentación, cosmética y limpieza.
El modus operandi era siempre el mismo: Varias personas se adentraban en el interior de los locales, les arrancaban las etiquetas y alarmas a los productos que se encontraban a la venta para ocultarlos en el interior de una mochila y sacarlos del local.
Sospecharon rápidamente
Tras las gestiones pertinentes e indagaciones practicadas se pudo averiguar que eran dos pacenses los implicados, ambos con antecedentes policiales por hechos similares. Estos utilizaban un vehículo de su propiedad para trasladarse a las localidades y tras regresar con los productos sustraídos, los vendían a terceras personas por un precio muy inferior al del mercado.
Fue el pasado martes cuando se les pudo interceptar en los accesos a Badajoz. Tras ser identificados y registrar su coche, se intervinieron muchos productos que acababan de sustraer en Cáceres.
Ante las pruebas fueron detenidos, instruyéndoles diligencias por su implicación en seis hurtos perpetrados en Badajoz y nueve en Cáceres, así como tres que se llevaron a cabo en la capital cordobesa.
La investigación no está cerrada, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otras acciones perpetradas en Extremadura.
Las diligencias junto con los ahora detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Así ha recuperado Vicente Rolo la vida cultural de El Espantaperros: «Siempre soñé con tener este bar de Badajoz»
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Un café al precio del 2007: Este es el establecimiento más barato de Badajoz
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Condenada por desviar la nómina de una trabajadora de Badajoz a su cuenta bancaria
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Con tarjeta, por favor: El novedoso método de reserva de un restaurante de Badajoz