Laura, la joven que ilustra el Carnaval de Badajoz

No necesita mucho. Una hoja de cartulina texturizada, unas acuarelas, un sitio donde apoyarse. El resto lo pone su capacidad de creación... y lo que ven sus ojos.

Laura García Márquez tiene 24 años y es artista, aunque ella cree que es "una palabra demasiado grande. Si la gente me percibe de esa manera, supongo que sí que lo soy". Con un doble grado de Administración de Empresas y Derecho en su haber, García no se dedica profesionalmente a la ilustración. "Siempre he tenido dentro una parte creativa que llevaba dentro y necesitaba explotar". Así nació Vivere L'arte.

El Carnaval de Badajoz, la mejor musa

Todo comenzó en la primavera de 2024, cuando ella estaba a punto de terminar la universidad. "Estaba en un momento de crisis existencial", confiesa. Buscaba prácticas o trabajo, pero "no sabía qué hacer. Estaba empezando una nueva etapa". Fue después de su último examen cuando vio la luz: se abriría una cuenta en Instagram donde podría mostrar sus ilustraciones. "Pintar es algo que siempre me ha caracterizado y llevaba tiempo dejándolo de lado por falta de tiempo y porque no encontraba un estilo que me inspirara".

Esta cuenta, Vivere L'arte, le aportó la luz que necesitaba. "En junio estaba ya trabajando en un despacho de abogados y, en mis ratitos libres, me ponía a pintar en vez de estar con el teléfono o viendo la tele. Desde entonces no he parado".

Su pasión por la moda ha definido sus ilustraciones, donde el vestuario es siempre el protagonista. "De hecho, si te fijas, a veces no están hechas ni las caras". Toda la atención se va a los pequeños detalles de la ropa.

La ilustración de la comparsa Los Colegas con su traje de 2025. / CEDIDA

Laura ha sido aficionada al Carnaval de Badajoz desde que era niña, si bien hasta 2020 no pudo cumplir su sueño de estar en una comparsa. "Hasta cuando estaba de Erasmus solo hablaba del tema. Si preguntas a mis amigos, me recuerdan como la chica de Badajoz que no paraba de contar lo que se hacía en su ciudad".

En 2023 desfiló por primera vez. Lo hizo con el Vaivén. Fue el año del primer premio. Al plantearse esta cuenta de Instagram, tenía que elegir qué temática seguir. Estaba decidiendo qué ilustrar cuando vio colgado en su habitación el traje que ella misma había vestido ese año. "Me salió un dibujo súper mono. Ahora lo veo y noto mucho la diferencia, he evolucionado mucho, pero me trae muy buenos recuerdos porque fue el comienzo de todo", dice.

"Disfruto muchísimo pintar estos trajes. Es justo lo que buscaba: el Carnaval me da muchos detalles, muchas telas... son los dibujos que más disfruto, los que más tardo en hacer pero también mis favoritos".

Para llevarlos a cabo, lo primero que hace es buscar imágenes donde se aprecien los detalles pequeños del traje. Después, hace un boceto y le da color. "Después lo retoco con bolígrafo negro y le pongo pan de oro". En total, cada ilustración puede llevarle alrededor de cinco horas y tiene que hacerlas siempre a la luz del día. "Me concentro y pierdo la noción del tiempo, estoy sola con mis pinceles".

Una repercusión inesperada

García Márquez asegura que así ha encontrado la forma de mirar de otra manera los trajes. "Tengo que fijarme mucho en los detalles, en cosas que a simple vista no se ven. Me parece admirable el trabajo que hay detrás. Esta es mi forma de homenajear a las personas que piensan estas obras de arte".

"Seguí pintando trajes de Carnaval porque lo disfruto muchísimo, pero no esperé que tuviera tanta repercusión", explica la artista. "He recibido mensajes preciosos y estoy muy agradecida".

Ilustraciones de Vaivén, Donde vamos la liamos y Dekebais. / CEDIDA

Para ella, el Carnaval de 2025 fue "un antes y un después. Mucha gente me escribió para que ilustrara su comparsa, llegué a tener 40 nombres apuntados para hacer". Su idea inicial era hacer a todas las comparsas participantes en el desfile, pero no pudo. "Ojalá pueda hacerlo en algún momento. Es mi reto para el futuro".

De las decenas de ilustraciones que ha hecho, su favorita es la de Los Colegas. "Desfilaban justo detrás de Vaivén. Fue verlos y pensar 'quiero dibujarlos'. Tardé mucho en hacerlos porque son muchos detalles y son dos trajes distintos, pero es el que más me ha gustado. Ahora me lo sé de memoria".

Esta pacense no desfilará en 2026, pero ya tiene pensada una forma de vivir la fiesta relacionada con su pasión artística. Por ahora no la desvela, pero se ilusiona al pensar en el próximo febrero, cuando sus ojos y sus manos seguirán haciendo grande el Carnaval de Badajoz.