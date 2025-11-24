Lorenzo Amor en el desayuno de Prensa Ibérica: "A los autónomos nos están machacando a impuestos y a trabas administrativas"

“A los autónomos nos están machacando a impuestos, a cotizaciones, a trabas administrativas y a trámites”. Son palabaras de Lorenzo Amor, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Las ha expresado este lunes durante los Desayunos de Prensa Ibérica, organizados por La Crónica de Badajoz con la colaboración de ATA, Ibercaja, Ciem, Copreca y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz.

Ante más de 380 asistentes y con María Guardiola encargada de presentarlo, Amor ha desplegado un análisis económico y político cargado de mensajes directos: desde la situación de los autónomos hasta la convocatoria electoral en Extremadura, la fiscalidad, el sistema de pensiones, la burocracia, el salario mínimo, las bajas médicas o el futuro de la central de Almaraz.

Cuotas durante las bajas médicas

Amor ha revelado que la Junta de Extremadura ha aceptado una propuesta que él mismo trasladó hace un mes: que los autónomos extremeños no tengan que pagar su cuota durante los dos primeros meses de baja médica. Según ha explicado, Guardiola le ha comunicado esta misma mañana que, si revalida la Junta, el Ejecutivo regional se hará cargo de las cuotas desde el día 1 al 60 de la baja.

El presidente de ATA ha calificado la medida de “pionera en España” y “muy importante para los autónomos extremeños”, porque permitirá que estos trabajadores “no se preocupen de otra cosa que recuperarse”.

Con respecto al tejido emprendedor de la región, Amor ha destacado repetidamente el “buen comportamiento” del sector pese a las dificultades. Ha recordado que comunidades con estructuras similares —como Galicia, Castilla y León o Aragón— encadenan cinco años de pérdida de autónomos, mientras que Extremadura es la única región no vinculada al boom turístico que sigue creciendo.

A su juicio, la combinación de estabilidad, bajada de impuestos, apoyo institucional y nuevas inversiones ha generado “esperanza” entre los trabajadores por cuenta propia de la región. También ha atribuido parte de ese impulso al Plan de Estímulo y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027, premiado este año por ATA y que, según ha detallado, ha beneficiado ya “a 20.000 autónomos extremeños, uno de cada cuatro”.

Crítica al Gobierno central: “Hay que dejar de ponernos trabas”

Una parte amplia de su intervención ha estado dedicada a criticar las decisiones del Gobierno central en materia fiscal y administrativa. Se ha referido especialmente al sistema Benefacta —la nueva herramienta vinculada a la facturación electrónica— y al registro horario telemático que se está planteando.

Amor ha pedido “sentido común” a la Agencia Tributaria y ha advertido de que imponer sistemas tecnológicos sin plazos realistas ni infraestructuras suficientes “amedrenta” al tejido empresarial: “No se puede poner un tacógrafo a todos los coches porque un 5% no respeta el límite. Pues eso es lo que está pasando con los autónomos: nos ponen controles para todos por culpa de unos pocos”.

El presidente de ATA ha criticado también la subida acumulada del salario mínimo cuando no va acompasada de productividad o inflación en ciertos sectores, y ha denunciado que algunos cambios normativos se anuncien en ruedas de prensa o desayunos “y después se lleven al diálogo social como hechos consumados”.