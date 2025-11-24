La Oración en el Huerto de Badajoz ya tiene fecha para su 'Fin de semana solidario': el 29 y 30 de noviembre

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores de Badajoz, conocida popularmente como la Oración en el Huerto, vuelve a celebrar un año más su ‘Fin de semana solidario’ para recoger alimentos destinados la Cáritas Parroquial San Andrés-La Concepción, el comedor social de San Vicente de Paúl y los desayunos de la hermandad de la Soledad.

La campaña se celebrará los próximos días 29 y 30 de noviembre. Los hermanos colocarán una mesa con cestos a las puertas de la iglesia de la Concepción, en la calle San Juan, en la que quienes deseen podrán depositar sus donaciones. El horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20 horas los dos días. También se podrán realizar aportaciones en metálico, que se entregarán a los beneficiarios para que compren los productos que más falta les hagan o utilicen ese dinero para cubrir los gastos corrientes de sus instalaciones.

La hermana mayor de la Oración en el Huerto, Mariví Valor, explica que los productos no perecederos que más necesitan en estos momentos son leche y aceite, pero recuerda «que todo tipo de alimentos es bienvenido, incluidos los dulces típicos de estas fiestas navideñas».

La cofradía lleva celebrando su ‘Fin de semana solidario’ desde hace ya 18 años -fue de las primeras hermandades de Badajoz en poner en marcha este tipo de campañas solidarias- y hasta la fecha ha sido «un éxito» gracias a la respuesta generosa de los pacenses. Cada edición, en solo dos días, la cofradía consigue reunir entre una tonelada y tonelada de alimentos.

Cartel de la campaña solidaria. / LA CRÓNICA

La Oración en el Huerto ya está difundiendo la campaña a través de sus hermanos, las redes sociales y contactando con supermercados e instituciones para que también colaboren. Además, cuentan con el apoyo de su Grupo Joven.

La hermana mayor hace un llamamiento a la ciudadanía para que un año más se sume a esta recogida de alimentos con la que se contribuye a ayudar «a quienes más lo necesitan», recuerda.