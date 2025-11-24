La parroquia María Auxiliadora de Badajoz acoge a personas sin hogar por la ola de frío

Si una parroquia y una oenegé pueden en poco menos de 24 horas habilitar un local para acoger a más de una docena de personas que viven en la calle, ¿por qué el ayuntamiento, la Junta o la Delegación del Gobierno en Extremadura, con más medios y dinero, no pueden dar una solución urgente a cerca de medio centenar que están pasando esta ola de frío al raso en Badajoz?

Es la llamada de atención en forma de pregunta que hacen la parroquia de María Auxiliadora, la Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y otros colectivos que trabajan con las personas sin hogar en la ciudad. Lo han hecho este lunes por la mañana, después de anunciar que la parroquia acoge desde hace un par de días en unas dependencias de su propiedad a 13 personas -12 malienses y un ciudadano de República Democrática del Congo-, a quienes se ha dado prioridad porque forman un grupo y a su situación de vulnerabilidad por no tener vivienda suman el problema de la «barrera del idioma».

Fue el párroco de María Auxiliadora, Miguel Gambín, quien ofreció este local parroquial a las oenegés, tras su SOS para que se diera una respuesta urgente a las personas que viven en la calle. El Centro Hermano, único recurso de emergencia, está al completo, las temperaturas siguen a la baja y las Administraciones no dan alternativas. «No pretendemos que esto sea una solución definitiva, lo que queremos es que salgan cuanto antes de ahí, para que estén alojados en condiciones más dignas; estos es simplemente despertar la conciencia que tenemos como sociedad», ha defendido Gambín.

«Hay que invertir dinero en personas que trabajen en la calle, que estén día a día en contacto con ellos, porque hay que acercarse, quererlos y ayudarlos» Paloma Castro — Miembro de Redes Cristianas

El párroco, junto con representantes de Acibapem, Redes Cristianas y del comedor social de las Hijas de la Caridad, ha exigido un recurso permanente en Badajoz para los ‘sintecho’ y trabajadores sociales para atender a este colectivo. «Hay que invertir dinero en personas que trabajen en la calle, que estén día a día en contacto con ellos, porque hay que acercarse, quererlos y ayudarlos», ha reclamado Paloma Castro, de Redes Cristianas.

Aumento de personas en la calle

Las camas, las mantas y otros enseres los han aportado varias asociaciones. Solo hay un aseo y a comer siguen yendo a los comedores sociales, que están «desbordados», según ha reconocido Soledad Velázquez, trabajadora social del de la calle Martín Cansado. «Atendemos a 90 personas al día, no damos abasto», ha explicado. Desde la pasada primavera, han detectado un aumento de personas sin hogar en la ciudad, tanto migrantes como españoles, a los que no se está dando ninguna alternativa por parte del consistorio, pese a que en el protocolo ‘Ola de frío’ se establece que le correspondería buscar una solución de emergencia, si el resto de recursos estaban cerrados o al completo. «Hay que revisar el protocolo, porque la realidad de Badajoz es diferente a la de hace tres años y más que va a cambiar, pero no nadie ha hecho nada», ha lamentado Soledad Velázquez.

También otras onegés que atienden a las personas sin hogar «se están quedando sin recursos y los que tienen son insuficientes», pese a que son las únicas que los asisten, «porque ni el ayuntamiento ni ninguna de las administraciones públicas asiste directamente a nadie», han recordado.

El alojamiento cedido por la parroquia es muy «precario», pero al menos tienen un techo bajo el que dormir. «Es un grupo reducido de personas, porque el espacio también lo es, pero es lo único que se ha podido encontrar», ha lamentado Juan Verdasco, vocal de Acibapem, quien ha vuelto a reprochar la «pasividad» de las instituciones, pese a que sigue habiendo «muchísima gente en la calle». «Aún estamos esperando a conocer a ese grupo que dice el ayuntamiento que hace un trabajo permanente caso por caso, que hemos llegado a pensar que son agentes de inteligencia secretos», ha ironizado.

Temor a agresiones

No quieren decir dónde está este local para no poner en riesgo la integridad de los acogidos. Las pintadas xenófobas en la ciudad se han multiplicado en los últimos meses y temen que haya «represalias en forma de agresiones». «En cuanto hay una pintada con una bandera de Palestina se borra en dos horas y, sin embargo, las fascistas llevan varios meses», ha criticado Jesús de Aguirre, también vocal de Acibapem.

Las asociaciones han propuesto que se utilice el albergue del Revellín de San Roque o polideportivos «con poco uso» como centro de emergencia. «No entendemos por qué si ahora no se puede hacer, si se ha hecho en otras situaciones».

«Esto demuestra que hay mucha gente en la calle que no tiene nada y que no está recibiendo nada de las instituciones; esto desmonta los bulos interesados de que se les da una ‘paguita’ con nuestros impuestos», han insistido.

"Notable y permanente esfuerzo"

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz, tras estas críticas, ha defendido que realiza un «notable y permanente esfuerzo» para atender a las personas que viven en la calle, a pesar de que muchas de las causas del problema exceden las competencias municipales «y deberían ser abordadas por el Estado». Desde el consistorio achacan la creciente llegada de migrantes sin recursos a España a «un fallo estructural en la política migratoria estatal», un problema que se termina «trasladando al ayuntamiento». «Este desajuste normativo y operativo provoca que municipios como Badajoz deban asumir una carga asistencial que no les corresponde, sin contar con los recursos estatales necesarios para afrontar adecuadamente esta realidad», han añadido.

A pesar de ello, según el ayuntamiento, hay un trabajador exclusivamente dedicado a atender a las personas sin hogar, se realiza un seguimiento individualizado, intervenciones en crisis, acompañamiento y funciona el grupo de coordinación permanente ‘Ola de frío', en el que participan la policía local, técnicos de Servicios Sociales, Cruz Roja, Cáritas y los dos comedores sociales.

El ayuntamiento también ha recordado que desde hace «décadas» mantiene la cesión de las instalaciones del Centro Hermano y destina anualmente cerca de 418.000 euros a reforzar la red de atención: 220.000 a recursos habitacionales -cantidad que se ha duplicado este año- y 198.000 a productos de alimentación.