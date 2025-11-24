El Psoe de Badajoz pide al ayuntamiento que tome como "referencia" la Feria Espiga por su organización y "coherencia"

El Psoe de Badajoz ha pedido a la concejala de la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba), Elena Salgado, que tome como "referencia" la Feria Agroalimentaria Espiga por su organización, "coherencia" y modelo de crecimiento.

De este modo, el Psoe de Badajoz ha considerado que la celebración este fin de semana y hasta este lunes de la Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura en Ifeba, es "un ejemplo evidente de cómo una feria puede construirse con coherencia, especialización y un uso ordenado del espacio".

Y es que, según los socialistas, esta feria "ha demostrado, en apenas dos ediciones, que cuando hay criterio y una idea clara el resultado es sólido y aporta valor a la ciudad". Al mismo tiempo, ha subrayado que ha reunido exclusivamente expositores vinculados al sector agroalimentario, marcas de calidad, cooperativas, empresas del sector y actividades profesionales "bien planificadas, sin elementos ajenos ni stands improvisados para rellenar espacio". "En esta feria están los que tienen que estar. Nada sobra y nada desentona", señalan.

Asimismo, han expuesto que el "éxito" de Espiga, "con un formato homogéneo, una estética cuidada, invitados relevantes y un programa ordenado", "demuestra" que Ifeba tiene capacidad para acoger ferias de alto nivel siempre que exista una dirección con criterio.

Por eso, el Psoe cree que sería "muy positivo" que el ayuntamiento, su alcalde y la concejala de la institución ferial "observen con atención el modelo de Espiga, que aporta aire fresco, profesionalidad y una imagen moderna del sector agroalimentario extremeño".

Una propuesta sin rumbo

Esta "buena proyección" de Espiga 2025 contrasta con la última edición de Fehispor, cuya ejecución "va perdiendo calidad año tras año", ha sostenido, junto con que las comparaciones son "odiosas" y que "es cierto" que ambas ferias tienen objetivos distintos.

No obstante, los socialistas ya advirtieron que la cita destinada a estrechar vínculos a ambos lados de la frontera con Portugal había derivado en "una propuesta sin rumbo, un escaparate irregular y un batiburrillo comercial impropio de una feria con vocación ibérica". Por eso, ha recordado, se pidió al consistorio que recuperara su peso, su coherencia y su papel regional y transfronterizo, y de ahí que ponga el ejemplo de Espiga y el reconocimiento que merece, "aun siendo una feria privada".

Finalmente, el Psoe ha considerado que la Feria Espiga "marca un camino a seguir" para futuras ferias que se celebren en Ifeba, dado que "no basta con llenar metros; hay que tener un concepto, un público claro y un mensaje reconocible". Por ese motivo, los socialistas animan al ayuntamiento a "aprender de lo que funciona" y apostar por formatos que refuercen la proyección de Badajoz como ciudad de referencia en el ámbito ferial.