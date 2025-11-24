Ronda Norte, sin sitio para aparcar: vecinos de Badajoz culpan al carril bici del "caos diario"

La falta de aparcamiento en Ronda Norte, en la barriada de San Roque, ha unido a un grupo de vecinos cada vez más frustrados por un problema que consideran “insostenible”. Denuncian que la situación se ha agravado desde la construcción del carril bici, una infraestructura que, según ellos, “apenas se utiliza” y que ha reducido considerablemente el espacio disponible para estacionar.

Reclaman al Ayuntamiento de Badajoz que habilite uno de los solares cercanos -siempre que haya alguno de propiedad municipal- tal y como ya se ha hecho en otras barriadas de la ciudad y se plantean iniciar una recogida de firmas para solicitar alguna solución "que recupere un mínimo de calidad en su día a día".

Sergio Montesino, residente en la zona, explica que la situación es “nefasta” y asegura que encontrar un hueco cerca de casa se ha convertido en una misión casi imposible. Según relata, los problemas comenzaron “desde que se hizo el carril bici y se redujeron al 50% los aparcamientos”.

Las horas más conflictivas son, precisamente, aquellas en las que los vecinos regresan a sus viviendas: a mediodía y, sobre todo, a partir de las ocho de la tarde. Calles como Hermanos Vidarte, Gorrión, Francisco Sansón Moreno o El Almendro figuran entre las más afectadas. “Si quieres aparcar en horas punta, puedes estar buscando o esperando a que salga otro vehículo hasta 20 minutos”, lamenta.

Un adulto y un niño hacen uso del carril bici de la calle El Gorrión en Ronda Norte, Badajoz. / Jota Granado

Montesino describe la situación como “un trastorno diario que desespera, porque llegas cansado de trabajar y te encuentras con este problema cada día”. Además, afirma que con el carril bici “hay perfectamente la mitad de los aparcamientos anulados”.

“No sé de qué propiedad son los solares cercanos, pero podría ser una opción habilitarlos, como han hecho en Valdepasillas” Sergio Montesino — Vecino de Ronda Norte

Recuerda que en la urbanización existen varios solares vacíos cuyo uso podría aliviar la falta de estacionamiento. “No sé de qué propiedad son, pero podría ser una opción habilitarlos, como han hecho en Valdepasillas”, apunta el vecino, que teme que, con el paso del tiempo se levantarán nuevas viviendas y el problema "será mayor".

Tras las quejas expresadas por Sergio, se suma el testimonio de Mariano Blázquez, que describe la situación como un panorama “caótico” y cada día más difícil de soportar.

Blázquez asegura que encontrar un hueco es complicado “a cualquier hora del día”, pero subraya que “a partir de la tarde-noche es totalmente imposible”. Señala como origen directo del problema la construcción del carril bici: “Ha empeorado absolutamente; antes se podía aparcar en ambos lados de cada calle y ahora solo en uno. Se ha eliminado la mitad del aparcamiento y, sin embargo, hay más coches que antes”, explica, citando el incremento de actividad en torno al Palacio de Justicia y la llegada de nuevos residentes.

Relata que en algunas ocasiones ha tardado hasta una hora en encontrar un sitio para dejar el vehículo. “Llegar de trabajar y no encontrar aparcamiento en ninguna parte desespera” y explica las consecuencias que esto tiene en el día a día: “Siempre hay que dejar el coche lejos y si un día tenemos una urgencia no lo tenemos cerca. Es un verdadero problema”.

Vehículo en doble fila junto a un grupo de coches estacionados en la calle Hermanos Vidarte (Ronda Norte). / Jota Granado

Blázquez insiste en el perjuicio para personas mayores, familias con movilidad reducida o con bebés, que “sufren especialmente” esta situación. Asegura que ya es habitual ver coches dando vueltas sin parar, en doble fila esperando que alguien salga o, incluso, vehículos estacionados en esquinas y zonas prohibidas al caer la noche. “Es una procesión continua de coches buscando sitio”, cuenta y aunque desconoce si se han presentado quejas formales, considera necesario que se haga “algo” de manera urgente.

Para él, en cambio, habilitar los solares vacíos no es una solución real: “No lo veo viable, y además seguiríamos teniendo el coche lejos". La única medida "efectiva" sería revisar el carril bici: “Creo que se diseñó sin tener en cuenta la pérdida de aparcamientos y el escasísimo uso que se hace de él no justifica el enorme perjuicio”.

“Esto nos aísla y resta calidad de vida. Conozco gente que incluso se ha marchado de la zona por el tema del aparcamiento” Mariano Blázquez — Vecino en Ronda Norte

Sobre el futuro del barrio, Blázquez lanza un aviso: “Antes nos podíamos mover con tranquilidad; ahora te lo piensas mucho antes de coger el coche. Esto nos aísla y resta calidad de vida. Conozco gente que incluso se ha marchado de la zona por el tema del aparcamiento”.

Soledad, también tiene su vivienda en Ronda Norte. Cuenta que ella y su marido están “cansados” de dar vueltas cada noche para aparcar. Aunque ya tienen una plaza de garaje, aseguran que necesitan otra con urgencia porque la situación se ha vuelto complicada. “La falta de aparcamientos se ha acentuado desde que construyeron el carril bici”, lamenta. Afirma que, en todo el tiempo que lleva en el barrio, apenas ha visto “dos o tres personas usándolo” y que lejos de aportar soluciones, “solo ha quitado sitios”.

Comprar otra plaza es la única alternativa inmediata que han encontrado, pero apunta que no es una opción viable para todos. “No hay plazas para todos los vecinos ni todos pueden permitirse comprar una”, admite. Por eso insiste en que es necesario que se planteen otras soluciones: “No puede ser que la única salida sea pagar. Aquí vivimos muchísimas familias y esto tiene que arreglarse de otra manera”.

"La seguridad ante todo"

El presidente de la asociación de vecinos de San Roque, José Luis González, ha señalado por su parte, que la solución no pasa por eliminar el carril bici, ya que fue diseñado pensando en la seguridad de los ciclistas. Según González, se trata de un derecho de los usuarios de poder circular por un carril propio sin el riesgo de ser atropellados, independientemente de que su uso sea limitado.

No obstante, ha solicitado que se compruebe la titularidad de los solares de la zona, con el objetivo de habilitar alguno de ellos como aparcamiento en caso de que sean municipales, logrando así una alternativa que alivie a los vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz ha indicado a este diario que no hará ninguna valoración mientras no exista una petición formal de los vecinos relacionada con esta queja.