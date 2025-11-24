El teatro ‘El buen hijo’, este martes el López de Ayala de Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge esta tarde a partir de las 19.00 horas la obra ‘El buen hijo’, coproducida por Territorio Violeta y Clásicos Contemporáneos y dirigida por Cecilia Geijo. La trama de este teatro escrito por la dramaturga Pilar G. Almansa denuncia la violencia sexual y su negación por parte de los agresores en un viaje de autodescubrimiento similar al de Edipo Rey.

Los actores Rosa Merás y Josu Eguskinza serán los intérpretes de la historia. En ella se muestra a un protagonista perplejo y convencido de su propia inocencia, que persiste en negar el delito. La psicóloga trata de abrirle los ojos. Sin embargo, la verdad acerca de uno mismo es demasiado amarga y difícil de encajar.

Todo tiene lugar en el centro penitenciario Paraleda. Tras una nefasta experiencia en la anterior cárcel donde trabajaba, en la que un interno la amenazó con violarla y sus jefes le dijeron que «se lo había buscado», la psicóloga Fernanda pide el traslado a esta nueva ubicación.

Allí se encuentra con ‘El Cachorro’ (Tirso González Sillero), que se enfrenta a nueve años de condena por una violación. Fernanda querrá conseguir lo que anteriormente no logró: que un violador admita su delito. A lo largo de sucesivas sesiones, la psicóloga recorrerá los senderos mentales de un hombre que cree que no ha hecho nada malo.

El Cachorro deambulará por su vida una y otra vez, reformulando detalles, generando incongruencias y aportando luz no solo a la tragedia que provocó con su acto, sino a cómo funciona su pensamiento, hasta que finalmente ¿se rinda?, ¿entienda?, ¿admita?, que es un violador.

Intentando entenderle, Fernanda acabará comprendiendo que, aunque el Cachorro está en prisión, la sociedad que le alimentó es la auténtica cárcel.

Esta obra se interpreta con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. La entrada es gratuita.