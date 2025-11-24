"Hemos tenido un ángel esta noche"
Tres incendios simultáneos ponen en jaque a los bomberos de Badajoz esta noche
Una actuación en las instalaciones de Conesa, en Villafranco, movilizó a todos los efectivos. Minutos después se inició un incendio en una vivienda y un contenedor en el centro de Badajoz
24 minutos separan las instalaciones de Conesa, en Villafranco del Guadiana, de la calle San Sisenando. Un tiempo determinante cuando se trata de sofocar un incendio.
Alrededor de las 01.30 horas de esta madrugada los bomberos del parque de Badajoz recibían una llamada alertando de un incendio en las instalaciones del grupo empresarial de Villafranco del Guadiana. Los seis efectivos y el cabo de guardia salieron en los camiones para sofocar las llamas.
Según informan a este diario, el origen del fuego resultó ser un transformador. La rápida actuación de los trabajadores de la fábrica hizo que no fuera más, puesto que utilizaron los extintores. A la llegada de los efectivos, solo tuvieron que terminar de apagarlo.
Las llamas causaron pocos daños materiales y ninguno personal en las instalaciones.
Una campana extractora
Mientras los bomberos estaban allí, la central recibió dos llamadas más alertando de distintos focos en el centro de Badajoz. El primero de ellos era un contenedor en Ronda del Pilar. El segundo, una vivienda en la calle San Sisenando.
Hasta el lugar de los hechos acudieron los mismos efectivos que estaban en Villafranco con las mismas dotaciones. El tamaño de los camiones que habían llevado a la primera actuación complicó la entrada en la calle San Sisenando, una vía estrecha y con pequeñas curvas.
Al llegar a la casa pudieron comprobar que el incendio había comenzado en la campana extractora de la cocina.
En ninguno de los tres sucesos ha habido que lamentar daños personales, solo materiales y de poca envergadura. "Hemos tenido un ángel esta noche", dicen desde el parque de bomberos.
