El Villafranca castiga a un indulgente Gévora

El sprint inicial del Gévora parece haber llegado a su final. El conjunto verdinegro cayó este domingo por 2-0 en su visita a Villafranca tras completar una de las peores actuaciones en lo que va de temporada, acumula dos derrotas consecutivas por primera vez en esta campaña y un total de cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Los hombres de Javi Pérez iban a sentenciar el encuentro en la primera mitad. En el minuto 19 de partido, Andrada batía a Fran Fernández y hacía el primer gol del encuentro.

Poco más de quince minutos después, cuando el choque superaba la primera media hora de juego, los amarillos doblarían su ventaja. Dani Rodríguez anotaba el segundo gol y ponía las cosas muy complicadas para el Gévora.

Aunque los pupilos de Martín Fernández mejorarían en la segunda mitad gracias a los cambios, lo cierto es que el Gévora completó una actuación pobre y por debajo de su nivel, que evitó cualquier tipo de reacción que pudiera meter al equipo en el partido.

Con esta derrota, el Gévora baja hasta la decimotercera posición de la tabla con 13 puntos. El cuadro pedáneo tendrá una semana de parón para limpiar las ideas y trabajar en recuperar su mejor versión para medirse el próximo 7 de diciembre al Diocesano en su campo.